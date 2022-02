Erfolgreicher Abschluss der Akademie Auktion 2022

Akademie der bildenden Künste Wien freut sich über einen vorläufigen Reinerlös von rund 270.000 Euro

In Zeiten der Pandemie, wo geschlossene Grenzen und Ausstellungsorte sowie wirtschaftliche Unsicherheit den Alltag und die Entwicklung unserer Studierenden besonders belasten, freuen wir uns umso mehr, dass wir hier noch zusätzlich unterstützen können. Mit den finanziellen Zuwendungen an die gemeinnützigen Vereine möchten wir ein gesellschaftspolitisches Zeichen setzen, das uns als Akademie mit Studierenden aus mehr als 50 Ländern und einer starken internationalen Ausrichtung besonders wichtig ist Johan F. Hartle, Rektor Akademie der bildenden Künste Wien 1/2

Unser Dank gebührt den zahlreichen Künstler_innen, die uns mit ihren Werkspenden die Möglichkeit geben Kunstschaffende und geflüchtete Menschen zu unterstützen, aber auch denjenigen, die so großzügig mitgesteigert haben. Der Kreis der Mitbietenden wird von Jahr zu Jahr größer und wir sind stolz auf die einzigartige Vielfalt und Qualität der künstlerischen Arbeiten dieser Auktion Ingeborg Erhart, Vizerektorin für Kunst und Lehre an der Akademie der bildenden Künste Wien 2/2

Wien (OTS) - Die traditionelle Benefizauktion der Akademie der bildenden Künste Wien in Kooperation mit dem Dorotheum brachte im Jänner diesen Jahres rund € 270.000 Euro für die Unterstützung von Studierenden in finanziellen Notlagen und der Vereine tralalobe, solidarity matters und Habibi & Hawara, die mit geflüchteten Menschen arbeiten. „ In Zeiten der Pandemie, wo geschlossene Grenzen und Ausstellungsorte sowie wirtschaftliche Unsicherheit den Alltag und die Entwicklung unserer Studierenden besonders belasten, freuen wir uns umso mehr, dass wir hier noch zusätzlich unterstützen können. Mit den finanziellen Zuwendungen an die gemeinnützigen Vereine möchten wir ein gesellschaftspolitisches Zeichen setzen, das uns als Akademie mit Studierenden aus mehr als 50 Ländern und einer starken internationalen Ausrichtung besonders wichtig ist ", so Rektor Johan F. Hartle.

Die Akademie Auktion gilt mit ihrer großen Bandbreite von Kunstwerken internationaler Künstler_innen bis zu an der Akademie studierenden Newcomern und ihrem Umfeld nicht nur als heißer Tipp, um neue Talente zu entdecken, sondern auch als guter Einstieg zum Aufbau einer eigenen Kunstsammlung. „ Unser Dank gebührt den zahlreichen Künstler_innen, die uns mit ihren Werkspenden die Möglichkeit geben Kunstschaffende und geflüchtete Menschen zu unterstützen, aber auch denjenigen, die so großzügig mitgesteigert haben. Der Kreis der Mitbietenden wird von Jahr zu Jahr größer und wir sind stolz auf die einzigartige Vielfalt und Qualität der künstlerischen Arbeiten dieser Auktion ", freut sich auch Ingeborg Erhart, Vizerektorin für Kunst und Lehre an der Akademie.

Die nächste Akademie Auktion findet im Jänner 2023 statt.

Akademie Auktion 2022 Text und Bilder auf der Website der Akademie Download

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zach

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

T +43 (1) 588 16-1300

m.zach @ akbild.ac.at