FPÖ-Hafenecker: Mit Richard Nimmerrichter verliert der Journalismus in Österreich eine prägende Figur!

Unser Beileid gilt den Angehörigen des langjährigen Kronen-Zeitung-Kolumnisten.

Wien (OTS) - Der im Alter von 101 Jahren verstorbene Kronen-Zeitung-Kolumnist Richard Nimmerrichter war eine prägende Figur im österreichischen Journalismus und auch wenn seine Kollegenschaft größtenteils mit der politischen Ausrichtung des „Staberl“ nichts anzufangen wussten, so war Nimmerichter doch über Jahrzehnte eine journalistische Institution, deren Bedeutung auch seine Gegner nicht abstreiten konnten, so heute der FPÖ-Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker in einer Stellungnahme.

Alleine die Tatsache, dass sich viele politische Akteure und Aktivisten an Richard Nimmerrichter abarbeiteten zeigte eindrucksvoll, dass er ein Unangepasster war und das bis zu seinem Ableben geblieben ist. Denn auch bei seinem letzten Interview anlässlich seines 100.Geburtstages bekannte der langjährigen Krone-Mitarbeiter, dass er die Kronenzeitung heute nicht mehr lese, was angesichts der momentanen Blattlinie auch wenig verwunderlich ist. Unser Beileid gilt den Angehörigen des langjährigen Kronen-Zeitung-Kolumnisten, so Hafenecker abschließend.

