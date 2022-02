FPÖ-Angerer: 2G-Regel auch für Friseure mit sofortiger Wirkung aufheben!

Corona-Zwangsmaßnahmen abschaffen – Unternehmen brauchen wieder Luft zum Atmen – Regierung hat schon genug Schaden angerichtet

Klagenfurt (OTS) - „Die Schikanen durch die Corona-Zwangsmaßnahmen der Bundesregierung und das ständige Chaos müssen ein Ende haben. Auch die körpernahen Dienstleister wie Friseure, Kosmetikstudios, Masseure oder Fußpfleger tappen noch immer im Dunklen und wissen nicht, wann die 2G-Regel fällt. Wir fordern daher die Regierung zur sofortigen Aufhebung der 2G-Schikane für alle körpernahen Dienstleister auf. ÖVP und Grüne samt ihren Steigbügelhaltern SPÖ und NEOS haben mit den überzogenen Corona-Maßnahmen in den letzten zwei Jahren schon mehr als genug Schaden in der Wirtschaft und in der Bevölkerung angerichtet“, erklärt der Kärntner FPÖ-Chef Nationalratsabgeordneter Erwin Angerer. „Diese Schikanen haben keine Evidenz mehr, siehe die niedrigen Spitalzahlen. Aber die Regierung hat jetzt 42 Millionen zusätzliche Impfdosen für rd. 840 Millionen Euro bestellt. Die Aufrechterhaltung von Schikanen für Ungeimpfte lässt sich nur damit erklären, dass diese 42 Mio. Impfdosen auch verimpft werden müssen. Wir sind gegen dieses Dauer-Impfabo!“

„Im Gegensatz zu dieser Regierung steht die FPÖ auf der Seite der Bürger, der Unternehmer und der Arbeitnehmer. Wir fordern seit Wochen ein Ende der 2G-Schikanen, ein Ende der verfassungswidrigen Diskriminierung von Ungeimpften und die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen – wie es viele Länder bereits machen“, betont Angerer, für den auch die Rolle des Kärntner Landeshauptmannes Peter Kaiser beschämend ist.

„Statt sich auf die Seite der Bevölkerung zu stellen, schaut Kaiser dem Treiben der Bundesregierung tatenlos zu. Mehr noch, der SPÖ-Landeshauptmann hat sogar die Rolle des Scharfmachers, hat für die Verkürzung des Grünen Passes auf 6 Monate gesorgt und ist einer der ´Väter´ des von breiten Teilen der Bevölkerung abgelehnten Impfzwangs“, kritisiert der FPÖ-Chef und weiter: „Kaiser hat mit seiner Unterschrift bei der ´Scharfmacher-Konferenz´ am Achensee erstmals den Impfzwang gefordert und wird damit zum Mittäter.“

„Eine Regierung muss zum Wohle der Bevölkerung arbeiten und nicht gegen die eigenen Bürger und die Wirtschaftstreibenden! Sonst ist sie fehl am Platz. Diese Chaos-Regierung auf Bundesebene und die Kärntner Landesregierung haben in der Corona-Krise bewiesen, dass sie es nicht können. Es ist genug jetzt, die Österreicher haben diese Regierung satt“, so Angerer abschließend.

