FPÖ-Schrangl: Fataler Zeitpunkt - Erhöhung der Richtwertmieten unmöglich!

Notmaßnahme – Mietrecht muss reformiert werden

Wien (OTS) - „Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise machen eine Erhöhung der Richtwertmieten unmöglich“, bekennt sich FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl zur neuerlichen Aussetzung der Indexierung.

„Das ist eine erforderliche Notmaßnahme in Anbetracht der gegenwärtigen Situation. Immobilieneigentümer haben insbesondere durch Corona von stark steigenden Substanzwerten profitiert. Jetzt müssen sie ihren Beitrag leisten“, argumentiert Schrangl. „Klar ist aber, dass die Aussetzung keine Dauerlösung sein kann. Vielmehr ist der Vollanwendungsbereich des MRG endlich massiv auszuweiten“, fordert Schrangl.

„Thermisch-energetisch ungünstige Gebäude sollen in den Vollanwendungsbereich fallen. Und befristet auf 35 Jahre (gekoppelt an die Förderdauer) in die Angemessenheit saniert werden können, so sie auf den Stand der Technik gebracht werden“, konkretisiert Schrangl. „So würden leistbares Wohnen und Klimaschutz Hand in Hand gehen“, setzt Schrangl nach.

„Ein Verbot von Befristungen erachte ich für sinnvoll, wenn es um den Bereich gewerblicher Vermieter geht“, schließt Schrangl und kündigt entsprechende Initiativen im Nationalrat an.

