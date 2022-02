Wau, Fieps, Miau! Tierschutzbildung für jedes Kind in Wien

Tierschutz macht Schule in allen Volksschulen

Wien (OTS) - „Jedes Kind, das in Wien zur Schule geht, sollte mindestens einmal in seiner Volksschulzeit geballtes Tierschutzwissen erhalten“, ist Wiens Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt. Auf Initiative des Wiener Veterinäramts in Kooperation mit dem Verein „Tierschutz macht Schule“ wurde die Aktion „Wiener Tierprofi – Heimtiere“ bereits sieben Mal erfolgreich umgesetzt.

Volksschulen erhalten für ihre 3. Klassen ein Heft, das die Kinder im Unterricht verwenden und behalten dürfen. Der Lesestoff mit Rätselaufgaben heißt „Wiener Tierprofi – Heimtiere: Tiere daheim – verstehen und richtig halten“. Er wurde vom Verein „Tierschutz macht Schule“ entwickelt.

Kinder erfahren darin, was die Körpersprache von Hunden, Katzen, Rennmäusen und Co. bedeutet, welche Bedürfnisse die Tiere haben, was im Tierschutzgesetz steht und welche große Verantwortung Menschen übernehmen, wenn sie sich für die Anschaffung von Tieren entscheiden.

Seit 2015 haben in Wien über 115.000 Volksschulkinder durch diese Leseaktion Tierschutzwissen erhalten. Die Neuauflage des Heftes wurde um das brisante Thema „Tierkauf im Internet“ erweitert. Dr. in Ruth Jily vom Veterinäramt betont: „Kinder sollen verstehen, dass Tiere keine Sachen sind. Ein Tierkauf im Internet ist ein absolutes No-Go. Nur wenn bereits die Kleinsten wissen, dass Tiere nicht wie Schuhe per Klick bestellt werden dürfen, können die Missstände behoben werden, die leider hinter vieler dieser Angebote stecken.“

Für Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky steht fest, dass die Schulaktion viele positive Auswirkungen hat. „Kinder geben ihr Wissen gern an ihre Freundinnen und Freunde weiter. Sie informieren Eltern und Verwandte. So kann schnell eine Bewusstseinsbildung für Tierschutz in der gesamten Bevölkerung entstehen.“ Lea Mirwald, MSc, Geschäftsführerin vom Verein „Tierschutz macht Schule“ beschreibt einen weiteren Effekt des Materials: „Aus vielen Rückmeldungen wissen wir, dass die Kinder unsere Hefte sogar in der Pause begeistert weiterlesen.“

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at