FPÖ Kärnten fordert sofortiges Ende von 2G an der Universität Klagenfurt

Diskriminierung von ungeimpften Studenten und Mitarbeitern muss endlich ein Ende haben

Klagenfurt (OTS) - Der Kärntner FPÖ-Chef Nationalratsabgeordneter Erwin Angerer und FPÖ-Bildungssprecherin LAbg. Elisabeth Dieringer-Granza fordern heute das sofortige Ende der 2G-Schikane an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. „Die 2G-Regel an der Universität Klagenfurt war von Anfang an eine völlig ungerechtfertigte Schikane durch Rektor Oliver Vitouch gegenüber den Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitern der Universität. Er hat damit auch das Grundrecht aller Bürger auf freien Zugang zur Bildung und beruflichen Ausbildung eingeschränkt. Diese Diskriminierung und Ausgrenzung von Ungeimpften muss sofort beendet werden“, betonen Angerer und Dieringer. Seitens der FPÖ wurde dazu am Donnerstag auch ein Antrag im Landtag eingebracht. „Sollte Vitouch nicht von selbst einlenken, muss ÖVP-Bildungsminister Polaschek den uneinsichtigen Rektor zur Vernunft bringen.“

Die FPÖ hat bereits Anfang November heftige Kritik an der 2G-Zwangsmaßnahme Vitouchs geübt. „Es ist beschämend, dass es keine einzige Wortmeldung von SPÖ-Landeshauptmann Bildungsreferent Peter Kaiser gegen den Ausschluss von ungeimpften Studierenden von der Universität gab. Vielmehr haben SPÖ und ÖVP Vitouch auch im Kärntner Landtag die Mauer gemacht und die FPÖ-Initiative gegen die 2G-Regel abgelehnt. Gerade die SPÖ, die angeblich den freien Zugang zur Bildung hochhält, hat hier die Masken fallen lassen und die Diskriminierung von Studenten und die arroganten Aussagen des Rektors sogar noch wortreich verteidigt“, so der FPÖ-Chef.

„Ungeimpfte Bürger dürfen in Kürze wieder in Geschäfte, Restaurants, Theater oder Kinos. Es ist völlig absurd, dass ihnen zugleich der freie Zugang zur Universität verwehrt wird“, so Dieringer, die auch darauf hinweist, dass die Universität Klagenfurt ohnehin um jeden Studenten zu kämpfen hat. „Die 2G-Regel hat dem Universitätsstandort Klagenfurt auch international nachhaltigen Schaden zufügt. Rektor Vitouch hat mit seinem Vorgehen die Uni Klagenfurt negativ in die Schlagzeilen gebracht. Einzig die WU Wien ist jetzt seinem negativen Beispiel gefolgt und hat den Ausschluss von Studenten ohne Impfung oder frischer Genesung vom Studium angekündigt. Renommierte Universitätsprofessoren wie Andreas Janko (Uni Linz) und Karl Stöger (Uni Wien) haben das aber bereits als verfassungs- und grundrechtswidrig bezeichnet“, betonen Angerer und Dieringer abschließend.

