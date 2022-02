Norbert Hofer: Kein Verständnis für Boykott der Olympischen Winterspiele

Dritter Präsident erinnert an Wirtschaftsdelegation 2018 unter der Leitung des Bundespräsidenten

Wien (OTS) - Der Dritte Präsident des Nationalrates, Norbert Hofer, empfiehlt anlässlich der bewussten Absenz des österreichischen Sportministers und Vizekanzlers sowie anderer Spitzen der heimischen Bundesregierung von den Olympischen Winterspielen in Peking eine umfassendere Betrachtung der Beziehungen zwischen Österreich und der Volksrepublik China.

Norbert Hofer: „Bereits seit 1971 gibt es diplomatische Beziehungen zwischen unseren Ländern und sie haben sich positiv entwickelt. Dabei spielt es eine besondere Rolle, dass sich Österreich der Neutralität verpflichtet hat. Das wird heute in vielen Bereichen all zu leicht, vielleicht sogar leichtfertig, übersehen. Im April 2018 hat eine hochrangige Delegation mit Bundespräsident Van der Bellen an der Spitze China besucht und auch dieser Besuch war ein großer Erfolg. Ich konnte mir selbst und vor Ort ein Bild davon machen. Wir haben zudem mit Vertretern der heimischen Wirtschaft milliardenschwere Aufträge für Österreich abgeschlossen.“

Unabhängig davon wären bei diesem Besuch auch menschenrechtliche Fragen offen und transparent angesprochen worden, wie aus allen Archiven ersichtlich sei.

Hofer hält es aber für den falschen Weg, den Dialog zu vermeiden und sich die Anreise als Regierungsvertreter einfach zu ersparen. Dies vermittle den Eindruck von begrenzter Professionalität und belaste die guten Beziehungen zwischen Österreich als neutralem Land und der Volksrepublik China.

Norbert Hofer: „Wenn heute mit erhobenem Zeigefinger vor einer Politisierung der Sports gewarnt wird, dann empfehle ich einen Blick auf die Ehrentribünen aller großen Sportereignisse der Welt. Wenn übrigens durch die Winterspiele 300 Millionen Chinesen das Skifahren näher gebracht wird, dann wird das dem Wintersport in den Alpen zugute kommen."

Rückfragen & Kontakt:

Büro des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer

Herwig Götschober, MA

01/40110-2340

herwig.goetschober @ parlament.gv.at