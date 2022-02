FPÖ – Belakowitsch zu AK-Anderl: „Das ist aber nicht mehr arbeitnehmerfreundlich!“

Wien (OTS) - „Das ist aber nicht mehr arbeitnehmerfreundlich, was heute Arbeiterkammerpräsidentin Anderl von sich gegeben hat.“ Mit diesen Worten kommentierte FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch die heutige Aussage von der AK-Präsidentin im Ö1-„Journal zu Gast“, wonach man über das Ende von Gratistests für Ungeimpfte nachdenken sollte.

„Offensichtlich lässt man in der SPÖ die Arbeitnehmer beinhart einfach links liegen und schwimmt mit dieser neuen Linie freudig auf der schwarz-grünen Koalitionswelle mit. In Wahrheit machen die Sozialdemokraten schon lange nur mehr Politik für die Großindustrie, die Pharmaunternehmen und die Gewinner dieser Corona-Krise wie etwa für die Großlabors. Nach dem Wiener SPÖ-Stadtrat Hacker ist nun AK-Präsidentin Anderl schon die zweite prominente SPÖ-Vertreterin, die sich ganz klar gegen die Interessen der Arbeitnehmer ausspricht“, stellte Belakowitsch fest.

„Es wäre nun auch sehr interessant zu erfahren, was eigentlich ÖGB-Präsident Katzian zu den aktuellen Aussagen von AK-Anderl und überhaupt zu dem neuen SPÖ-Kurs sagt, so hat er etwa noch am 28. Dezember 2021 in einem Ö1-Interview gemeint, dass ‚beim Schutz vor Corona am Arbeitsplatz 3G das Mittel der Wahl sei‘“, so die FPÖ-Sozialsprecherin.

