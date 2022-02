FPÖ – Steger: Herzliche Gratulation an Teresa Stadlober zu Olympia-Bronze

Wien (OTS) - „Eine wirklich tolle und vor allem auch historische Leistung, die heute die Salzburgerin Teresa Stadlober in der ersten Medaillenentscheidung der Olympischen Spiele in Peking im Skiathlon mit dem Gewinn der Bronzemedaille erbracht hat. Diesen schönen Erfolg kann man gar nicht hoch genug einschätzen, gewann sie doch damit auch die erste österreichische Frauen-Langlaufmedaille bei Winterspielen überhaupt. Dazu die allerherzlichste Gratulation! Unser ganzes Land ist heute sehr stolz auf Ihre gezeigte Leistung“, so heute die freiheitliche Sportsprecherin NAbg. Petra Steger.

