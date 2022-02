ARBÖ: Schneeketten richtig anlegen

Schneeketten werden von vielen Menschen nur sporadisch benötigt. Der ARBÖ zeigt, wie die Ketten richtig angebracht werden.

Wien (OTS) - Viele Österreicherinnen und Österreicher zieht es – besonders jetzt in den bevorstehenden Semesterferien – in die heimischen Skigebiete. Da das Wetter hier oft umschlagen kann und auf einigen Straßen und Wegen dann Schneeketten benötigt werden, erklärt der ARBÖ die richtige Handhabung dieser.

Das Fahren mit Schneeketten ist bei durchgehender Schneefahrbahn oder verhängtem Kettenverbot erlaubt. Grundsätzlich gilt, dass man die Ketten auf den Antriebsrädern montieren soll, bei Allradfahrzeugen hilft die Bedienungsanleitung weiter.

Zunächst muss das Fahrzeug sicher abgestellt werden sowie die Warnblinkanlage eingeschaltet werden. Die Handbremse anziehen und den ersten Gang einlegen. Beim Aussteigen nicht auf die Warnweste vergessen, damit man für andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gut sichtbar ist. Wenn Handschuhe vorhanden sind, diese auch anziehen – sie erleichtern die Montage. Wie die Schneeketten montiert werden kann von Modell zu Modell variieren und ist im konkreten Fall in der Bedienungsanleitung nachzulesen.

Nach einigen Metern Fahrt die Schneeketten unbedingt kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. „Hat man Schneeketten an den Reifen seines Fahrzeugs angebracht, gilt es zu beachten, dass man nicht schneller als 40 - 50 km/h fahren sollte“, erklärt ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht. Die Schneeketten erleichtern die Anfahrt ungemein. „Vor der Fahrt in den Skiurlaub empfiehlt es sich, die Montage der Ketten zu üben, besonders, wenn diese nicht oft benötigt werden“, so Obrecht abschließend.

Auf www.arboe.at findet man eine genaue Anleitung, damit einer stressfreien und sicheren Fahrt ins Skigebiet nichts im Weg steht.

