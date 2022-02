Fit im Umgang mit Geld: Über 500 Finanzführerschein-Abschlüsse

Stadt Wien sorgt für mehr Finanzbildung an Wiener Schulen – bereits über 1.200 Absolvent:innen

Wien (OTS) - „Das erste verdiente Geld macht stolz und das Ausgeben soll auch Freude bereiten. Es kann einem aber auch ganz schön überrumpeln, wenn man die erste eigene Wohnung einrichten möchte oder erstmals das Konto überzieht. Der Finanzführerschein soll junge Erwachsene genau auf diese Situationen vorbereiten und sie dabei unterstützen, sich aufmerksam mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Ich gratuliere den mehr als 500 Schülerinnen und Schülern, die im Wintersemester den Finanzführerschein erfolgreich abgeschlossen haben. Insgesamt konnte der Finanzführerschein bereits über 1.200 Mal übergeben werden. Ich bin mir sicher, jede und jeder von ihnen kann das erworbene Wissen im Alltag umsetzen“, so Stadtrat Peter Hacker. Im Sommersemester soll die Marke von 2.000 ausgestellten Finanzführerscheinen geknackt werden.



„Mit Geld umgehen zu können, ist mehr als zu wissen, wie man zu einer Bankomatkarte kommt. Online-Shopping, Handyverträge, die erste Wohnung oder das erste Auto – das sind die Themen, die junge Menschen in unseren Kursen ansprechen und hier setzen wir mit Information und Aufklärung an“, erklärt Gudrun Steinmann, Leiterin der Finanzbildung in der Schuldnerberatung Wien des Fonds Soziales Wien. „Das Interesse der jungen Menschen ist groß und zeigt, wie wichtig unser Angebot ist.“ Trotz Corona-Pandemie konnten im Wintersemester über 500 Schülerinnen und Schülern aus 11 verschiedenen Schulen den Finanzführerschein abschließen.



„Wir erleben es täglich in unseren Beratungen: es ist nicht alles Gold, was glänzt. Zusatzkosten, die im Kleingedruckten verschwinden, lange Bindungen oder unverständlich formulierte Verträge. Deshalb ist es so wichtig, bereits bei den jungen Erwachsenen anzusetzen und diese über die Finanzwelt aufzuklären“, betont die Präsidenten der Arbeiterkammer Wien, Renate Anderl.



Der Finanzführerschein wird in Wien von der Schuldnerberatung Wien des Fonds Soziales Wien in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien und in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Wien durchgeführt. „Unsere Lehrerinnen und Lehrer bestätigen das große Interesse der Schülerinnen und Schüler an den Themen Finanzen, Kontoführung, Wohnen oder Werbung. Mit dem Finanzführerschein unterstützen wir die Schülerinnen und Schüler beim Übergang von Schule ins Erwerbsleben und damit in die baldige Selbständigkeit“, so Heinrich Himmer, Wiener Bildungsdirektor, der den Absolventinnen und Absolventen sehr herzlich zum Abschluss gratuliert. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die geplante Festveranstaltung nicht stattfinden. Die Schüler:innen haben dennoch ihre Zertifikate verliehen bekommen.



Über den Finanzführerschein in Wien

Das kostenlose Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schulen und Berufsschulen, da sie unmittelbar vor dem Start in die finanzielle Eigenständigkeit stehen. In 5 Modulen zu je 2 Unterrichtseinheiten (er)lernen Schülerinnen und Schüler Kompetenzen im Umgang mit Geld. Themen wie das eigene Konto, Finanzierungsformen, Versicherungen, Schulden oder etwa Kaufverhalten und Werbestrategien werden mit praxisnahen Infos vermittelt.



Mitarbeiter:innen der Schuldnerberatung Wien führen durch 3 Module, 2 Module werden via E-Learning im Unterricht durchgenommen. Zum Abschluss bekommen die Schülerinnen und Schüler ihr Zertifikat überreicht. 2022 soll der 2.000ste Finanzführerschein übergeben werden. Initiator des Finanzführerscheins war die Schuldnerhilfe Oberösterreich, die Bundesländer Wien, Oberösterreich, Vorarlberg und Salzburg setzen das Konzept bereits erfolgreich um.

