mumok: Ort des Erinnerns und Abschiednehmens von Brigitte Kowanz

Kondolenzbuch liegt von 5. bis 13. Februar im mumok auf

Wien (OTS) - In der mumok Lounge ist vom 5. bis 13. Februar für Brigitte Kowanz ein Ort des Erinnerns, Gedenkens und des Abschieds eingerichtet. Alle, die sich von ihr verabschieden wollen, sind herzlich eingeladen, während der Öffnungszeiten des Museums hierher zu kommen.

Im Zentrum des Raumes befindet sich der Spiegelkubus afaik (as far as I know), eine ihrer letzten Arbeiten. Sprache und Licht bespiegeln darin einander und heben eine gewöhnlich verinnerlichte Redewendung ins Bewusstsein, während wir uns als Betrachter*innen im Spiegel wiederfinden.

Mit großer Konsequenz und einem ungeahnten Variantenreichtum hat Brigitte Kowanz ein Werk geschaffen, in dem Präzision und Entgrenzung, punktgenaue Definition und reflexive Offenheit einander bedingen. Das mumok betrauert ihren allzu frühen Tod, der eine schmerzliche Lücke hinterlässt. Die Strahlkraft ihres Werkes aber bleibt ungebrochen.

Nachruf auf Brigitte Kowanz

mumok

Öffnungszeiten: Dienstag-Sonntag 10-18 Uhr



Rückfragen & Kontakt:

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Katharina Murschetz, Isabella Pedevilla

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T +43-1-52500-1400, 1450

presse @ mumok.at

www.mumok.at