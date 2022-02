„Corona und Kinder-Impfung“ – mehrsprachiges kostenfreies Info-Angebot der Wiener Gesundheitsförderung für Eltern

100 WiG-Online-Workshops in Deutsch, türkisch, arabisch und bosnisch-serbisch-kroatisch bieten Eltern Aufklärung und Information durch Ärzt*innen

Wien (OTS) - Mit einem Gratis-Angebot von 100 mehrsprachigen Online-Workshops für Eltern zum Thema „Corona und Kinder-Impfung“ reagiert die Wiener Gesundheitsförderung – WiG auf die aktuelle Omikron-Welle und die damit einhergehenden Unsicherheiten und vielfältigen Fragestellungen von Eltern rund um die Auswirkungen von Corona auf ihre Kinder und zu möglichen Nebenwirkungen oder Impfreaktionen. „In den kostenfreien, mehrsprachigen Workshops können sich Eltern in ihrer Muttersprache über das sensible Thema Impfen informieren, ihre Fragen mit kompetenten Ärztinnen und Ärzten besprechen und so ihre Gesundheitskompetenz stärken. Nützen Sie dieses Angebot, um verständliche Antworten auf Ihre Fragen und Sorgen zu bekommen“, appellieren Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, Dennis Beck.

Die Online-Workshops werden neben Deutsch auch in türkisch, arabisch und bosnisch-serbisch-kroatisch angeboten und von Ärztinnen und Ärzten in ihrer Muttersprache oder gemeinsam mit einem Dolmetscher abgehalten. In einem geschützten Rahmen gibt es so die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen und von erfahrenen Medizinerinnen und Medizinern kompetente Antworten zu erhalten. Termine für die Online-Workshops gibt es von Montag bis Samstag, zusätzlich zur Anmeldung als Einzelperson besteht die Möglichkeit, sich als Elterngruppe einer Klasse oder Schule anzumelden. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 01 317 39 29 112 (werktags, 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) oder E-Mail wig-workshop @ gmx.at

Das Angebot „Corona und Kinder-Impfung“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG wird von der Medizinischen Universität Wien und der Österreichischen Ärztekammer unterstützt und von der Bildungsdirektion Wien und dem Landeselternverband Wien an die Eltern herangetragen.

