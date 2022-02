ORF III am Wochenende: „zeit.geschichte“-Abend mit u. a. Trilogie „Die Österreicher und ihre Wurzeln“

Außerdem: Opernevent „Rigoletto in Mantua“ mit Plácido Domingo, Live-Gottesdienst

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Samstag, dem 5. Februar 2022, im Rahmen eines vierteiligen „zeitgeschichte“-Abends die Doku-Trilogie „Die Österreicher und ihre Wurzeln“. Am Sonntag, dem 6. Februar, kann das „Erlebnis Bühne“-Publikum den preisgekrönten und vom ORF koproduzierten internationalen TV-Opernevent „Rigoletto in Mantua“ mit Plácido Domingo in seinem Rollendebüt als titelgebender Hofnarr an Originalschauplätzen in Mantua erleben. Bereits am Sonntagmorgen überträgt ORF III den katholischen Gottesdienst live aus dem Seelsorgezentrum „Christus der Auferstandene“ Graz-Süd.

Samstag, 5. Februar

Ab 20.15 Uhr zeigt ORF III die dreiteilige „zeit.geschichte“-Reihe „Die Österreicher und ihre Wurzeln“ von Judith Doppler und Kurt Mayer, die darin die vielfältige Herkunft der Österreicherinnen und Österreicher beleuchten. Der erste Teil „Als Böhmen noch bei Österreich war“ (20.15 Uhr) wirft einen Blick auf die Bevölkerung im Vielvölkerstaat der k. u. k. Monarchie. Damals strömten Menschen aus allen Teilen des Kaiserreichs ins österreichische Kernland. Vor allem die Residenzstadt Wien wird zu einem Schmelztiegel der Völker und erlebt im 19. Jahrhundert enormen Zuwachs – auch durch tschechische Arbeiter, osteuropäisch-jüdische Intellektuelle und bulgarische Händler steigt Wien zu einer Weltstadt auf. Teil zwei dreht sich um „Die Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs“ (21.05 Uhr): Fast die gesamte deutschsprachige Minderheit in der damaligen Tschechoslowakei, die sogenannten Sudetendeutschen, wird teils brutalst vertrieben – Hunderttausende von ihnen finden Aufnahme in Österreich. Der dritte Film „Kebap, Bosna, Paprika“ (21.55 Uhr) beschreibt, wie ab den 1960ern Hunderttausende Migranten nach Österreich kamen, um mit ihrer Arbeitskraft die österreichische Wirtschaft zu unterstützen. Abschließend steht die Dokumentation „Lernen, Leben, Kämpfen – Geschichte des Studierens in Österreich“ (22.45 Uhr) auf dem Programm.

Sonntag, 6. Februar

Den Programmtag läutet „ORF III LIVE“ um 10.00 Uhr mit der Übertragung des katholischen Gottesdienstes aus dem Seelsorgezentrum „Christus der Auferstandene“ Graz-Süd ein.

Im Hauptabend präsentiert „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ Marco Bellocchios beeindruckende Opernfilmproduktion „Rigoletto in Mantua“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 2010, die vom ORF koproduziert wurde. „Der großartigste Stoff und vielleicht das größte Drama der Moderne“, notierte Giuseppe Verdi über Victor Hugos Drama „Le roi s'amuse“, das dem Opernklassiker „Rigoletto“ als Vorlage diente. Dessen Librettist Francesco Maria Piave bearbeitete einst das Werk, indem er den Schauplatz von Paris nach Mantua verlegte, die historischen Figuren in fiktive verwandelte und den Hofnarren Rigoletto zum Protagonisten machte. In dem von Andrea Andermann produzierten TV-Spektaktel an Originalschauplätzen in Mantua, das in insgesamt 148 Länder der Welt live übertragen wurde, debütierte Plácido Domingo in der Titelpartie. Den Herzog von Mantua sang der italienische Tenor Vittorio Grigolo, Rigolettos Tochter Gilda wurde von Julia Novikova verkörpert, den Part des Sparafucile interpretierte Ruggero Raimondi. Am Pult des Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI stand Zubin Mehta.

