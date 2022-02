FPÖ – Mahdalik: Mega-Rad-Highway ist ein verkehrspolitischer Overkill sowie autofahrer- und umweltfeindlich

Sima setzt ideologisch motivierte Verkehrspolitik des Autofahrerbashings fort

Wien (OTS) - Heimlich, still und leise wurde der heute überfallsartig präsentierte Plan eines Mega-Rad-Highways von Verkehrsstadträtin Sima entwickelt. So wurde den Oppositionsparteien in den betroffenen Bezirken Leopoldstadt und Donaustadt nie auch nur ein Blatt Papier mit den Planungen vorgelegt.

"Auf Kosten der Autofahrer soll nun ein Radlweg von einer Dimension gebaut werden, auf dem problemlos die Tour de France gefahren werden könnte. Die Notwendigkeit dafür erschließt sich mir, der beinahe täglich von Essling in die City radelt, nicht“, kritisiert der Verkehrssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Toni Mahdalik das Mammutprojekt. „Zum Handkuss kommen einmal mehr die Autofahrer. Durch den Wegfall einer Spur auf der Praterstraße ist hier mit massiven Staus zu rechnen, gleichzeitig werden zahlreiche Parkplätze gekillt, um ausreichend Platz für die ach so ‚coole‘ Straße zu schaffen. Die Feinstaub- und CO2-Belastung wird dadurch enorm steigen, umwelt- und klimafreundlich ist anders! Zwischen Donauzentrum und Kagranerbrücke, wo parallel zum jetzt geplanten bereits ein hervorragend ausgebauter Radweg unter der U1-Trasse existiert, wird der Parkplatzraub besonders prekäre Auswirkungen haben“, ist Mahdalik sicher.

„Offenbar hat man aus den Verkehrssünden der Vergangenheit nichts gelernt. Schließlich war schon der Pop-Up-Radweg auf der Praterstraße ein totaler Reinfall, da die Frequenz schlicht nicht gegeben und die Fahrradspur folglich nicht notwendig war“, erinnert Mahdalik an den grünen Reinfall.

Er fordert von der Verkehrsstadträtin eine sofortige Offenlegung der Planungen inklusive Kostenaufstellung und fragt, ob es zukünftig gängige Praxis sein wird, die Wienerinnen und Wiener vor vollendete Tatsachen zu stellen: „Ist das nun der neue Stil der – per Selbstdefinition - transparentesten Stadtregierung aller Zeiten, weder den Verkehrsausschuss noch die Bezirke über so große Einschnitte in den Straßenverkehr zu informieren? Es steht zu befürchten, dass Sima die rein ideologisch motivierte Verkehrspolitik des Autofahrerbashings ihrer Vorgängerinnen Hebein und Vassilakou fortsetzen wird.“

