Dritter Präsident Hofer zum Gedenktag an die Roma-Attentatsopfer von Oberwart

Wien (OTS) - Heute jährt sich zum 27. Mal das Attentat von Oberwart. In der Nacht vom 4. auf 5. Februar 1995 wurden vier Angehörige der Volksgruppe der Roma getötet. „Das Gedenken an die Opfer des Anschlages ist wichtig. Es ist der Auftrag, Hass keinen Raum zu geben und die autochthonen Volksgruppen in Österreich aktiv zu unterstützen.“, hebt der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer die Wichtigkeit des Gedenkens hervor.

Für die Burgenländer sei es selbstverständlich, dass die Volksgruppen im Land nicht nebeneinander, sondern miteinander leben und dass die kulturellen Wurzel, die Verschiedenartigkeit und das Gemeinsame geschätzt werden. „Seit dem Attentat von Oberwart ist Vieles passiert, um ein gleichberechtigtes Miteinander der Volksgruppen nicht nur nach den Buchstaben des Gesetzes, sondern auch in den Herzen und Köpfen der Menschen zu gewährleisten.“, so der Dritte Präsident abschließend.

