NEOS Wien/Leopoldstadt: Aufwertung der Praterstraße - endlich geht es los

Christian Moritz: „Mit dem neuen Rad-Highway und den damit einhergehenden Maßnahmen gehen viele unserer Forderungen in Umsetzung.“

Wien (OTS) - Seit Jahren setzen sich NEOS Leopoldstadt für eine Neugestaltung und Attraktivierung der Praterstraße ein. Vorschläge zur Verbesserung gibt es viele. Ein Großteil davon kommt sogar direkt von den Bürgerinnen und Bürger, die 2019 im Zuge eines von NEOS initiierten Bürger_innenforums zu Wort kamen. Viele der von NEOS gesammelten Ideen stehen jetzt kurz vor ihrer Umsetzung.

„Die Umgestaltung der Praterstraße gibt uns endlich die Chance, das gesamte Grätzel aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Vor allem konkrete Maßnahmen wie die Entsiegelung und Begrünung des Nestroyplatzes sowie des Rosl-Berndt-Platzes bei der Nepomuk-Kirche, stellen für Bürger_innen und Unternehmer_innen einen echten Mehrwert dar. Damit verbessern wir nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern auch das Mikroklima vor Ort“, erklärt Christian Moritz, Klubobmann der NEOS Leopoldstadt.

„Auch die Neuaufteilung des Verkehrs spielt in unserem Konzept eine große Rolle. Nicht nur für den Autoverkehr ist die Praterstraße wichtig. Aus diesem Grund fordern wir Tempo 30, damit Fußgänger_innen die Praterstraße künftig als Flanier- und Einkaufsmeile von der Innenstadt zum bald neugestalteten Praterstern nutzen können“, setzt Moritz fort.

Die letzte Erneuerung der Praterstraße liegt mittlerweile mehr als 40 Jahre zurück. „Die Mobilitätsgewohnheiten der Menschen und ihre Anforderungen an den öffentlichen Raum haben sich über die Jahrzehnte – vor allem aber in den letzten 2 Jahren – stark verändert. Daher ist es wichtig, dass wir nun bei der Neugestaltung mit diesen Veränderungen mitgehen und neben einem neuen 4,40 Meter breiten Rad-Highway auch grüne und coole Plätze entlang der Praterstraße schaffen. So wird diese wichtige Lebensader des Bezirks endlich nachhaltig attraktiver gestaltet“, stimmt Selma Arapovic, Sprecherin für Stadtentwicklung und Stadterneuerung der NEOS Wien, zu.

