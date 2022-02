ORF-„Pressestunde“ mit Elke Kahr, Bürgermeisterin von Graz, KPÖ

Am 6. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit November 2021 ist Elke Kahr Bürgermeisterin von Graz und die erste Kommunistin an der Spitze einer österreichischen Großstadt. Wie lauten ihre politischen Rezepte für die Corona-Pandemie? Mit welchen Maßnahmen reagiert sie auf die explodierenden Wohn- und Heizkosten? Welche Projekte will die ehemalige Verkehrsstadträtin im Bereich Infrastruktur, Mobilität und Energiewende umsetzen? Und: Für Aufregung haben ihre Aussagen in Bezug auf das Tito-Regime gesorgt. Der Vorwurf:

Jugoslawien-Nostalgie. Wie ideologisch ist ihr Handeln? Kann Kommunismus im 21. Jahrhundert nur kommunal erfolgreich sein? Oder sieht sie in ihrem Wahlerfolg ein allgemeines Erstarken der sozialistischen Idee?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 6. Februar 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Hubert Patterer

„Kleine Zeitung“

und

Claudia Dannhauser

ORF

