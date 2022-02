GRAS: Existenzrecht des Staats Israel darf nicht infrage gestellt werden

Der Vorwurf der “Apartheid” von Amnesty International UK und die einseitige Kritik an der Existenz des jüdischen Staates Israel sind aufs Schärfste zu kritisieren

Wien (OTS) - Der kürzlich veröffentlichte Bericht von Amnesty International UK (AI) wird von den Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) scharf kritisiert. “Der Israel Report spricht dem jüdischen Staat Israel de facto sein Existenzrecht ab. Dies alleine ist als antisemitisch einzuordnen und damit absolut abzulehnen!” so Eluisa Kainz, Bundessprecherin der GRAS. “In der aktuellen Zeit, wo antisemitische Äußerungen auf Coronademos an der Tagesordnung stehen und antisemitische Vorfälle europaweit wieder steil ansteigen gießt ein solcher Bericht Öl ins Feuer”, so Kainz weiter.

Co-Bundessprecherin Laura Reppmann ergänzt: “Der Bericht kritisiert ein vermeintliches Apartheid-Regime in Israel. Ein solches Regime gibt es nicht, der Bericht verbreitet damit falsche Fakten, die direkt in antisemitische Erzählungen passt und somit einer gefährlichen Ideologie in die Hände spielt.”

Ebenso fordert man aus Österreich klare Worte zum Bericht. “Wir sind zutiefst enttäuscht von Amnesty International und fordern ihren österreichischen Ableger in aller Vehemenz auf, sich von diesem Bericht zu distanzieren. Gerade in Österreich habe wir eine große Verantwortung allen Jüdinnen und Juden gegenüber, deshalb muss auch die österreichische Regierung klar Stellung gegen den Bericht beziehen!”, so die beiden Bundessprecherinnen abschließend.

