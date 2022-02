NEOS: Scheitern der Impflotterie weiterer Beweis für fehlendes Krisenmanagement

Douglas Hoyos: „Die Regierung zeigt einmal mehr, dass sie kein Leadership besitzt und verspielt zunehmend das Vertrauen der Menschen.“

Wien (OTS) - „Das Missmanagement der Regierung in der Corona-Krise kennt scheinbar keine Grenzen“, reagiert NEOS-Generalsekretär und Abgeordneter Douglas Hoyos auf aktuelle Medienberichte, wonach die Impflotterie der Bundesregierung vor dem Aus steht. „Dass hier schon wieder in Husch-Pfusch-Manier etwas angekündigt wurde, ohne sich genau zu überlegen, wer die Impflotterie umsetzen soll, und ohne mit den Beteiligten zu sprechen, ist für uns zwar keine Überraschung. Es zeigt jedoch wieder einmal, dass die Regierung einfach nicht zu solidem Krisenmanagement fähig ist. Die Regierung verspielt zunehmend das Vertrauen der Menschen.“

Es sei „kein Geheimnis, dass wir NEOS schon bei der Ankündigung des Vorhabens dagegen waren“, so Hoyos. „Dass man Menschen dafür belohnt, sich an ein Gesetz zu halten, ist schon an sich skurril. Noch dazu geht es um zu viel Geld. Eine Milliarde Euro würde in anderen Bereichen schmerzlich fehlen. Vielleicht wäre es besser, die Regierung lässt die Impflotterie gleich bleiben, wenn sie es nicht kann, und nutzt das Geld für echte Zukunftsinvestitionen. Einmal mehr beweist die Bundesregierung, dass sie kein Leadership besitzt.“





