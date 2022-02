Astronomin Ruth Grützbauch im APA-Science-Podcast „Nerds mit Auftrag“

Die umtriebige Wissenschaftsvermittlerin ist fasziniert von Dunkler Materie und macht mit ihrem aufblasbaren Planetarium nicht nur in Schulklassen Halt

Wien (OTS) - Mit ihrem Pop-up-Planetarium bringt Ruth Grützbauch das Weltall per Lastenrad zu den Menschen und beantwortet Jung und Alt sämtliche Fragen zur Weltraumforschung – von den Planeten des Sonnensystems bis zu Schwarzen Löchern. In Folge 4 von „Nerds mit Auftrag”, dem Wissenschafts-Podcast von APA-Science, erzählt die Astronomin mit dem Spezialgebiet Galaxien, was der Science-Fiction-Klassiker „Per Anhalter durch die Galaxis“ mit ihrer Berufswahl zu tun hat und wie weit man in die Vergangenheit des Universums zurückschauen kann.

Außerdem spekuliert sie darüber, wie alles zu Ende gehen könnte mit dem Kosmos wie wir ihn kennen, und ob es danach „eine neue Staffel“ gibt. Ruth Grützbauch hat die aktive Forschung mittlerweile hinter sich gelassen und ist heute vor allem als Wissenschaftsvermittlerin tätig, etwa als Buchautorin von „Per Lastenrad durch die Galaxis” oder gemeinsam mit ihrem Kollegen Florian Freistetter als Podcast-Host für „Das Universum“.



„Nerds mit Auftrag” – Alle zwei Wochen neu

Den Nutzen von Forschung sichtbar machen – das ist das erklärte Ziel von APA-Science, der Wissenschaftsplattform der APA – Austria Presse Agentur. Diesem Leitgedanken bleibt APA-Science auch im Format Podcast treu. Unter dem Titel „Nerds mit Auftrag“ stellt die Redaktion Forscherinnen und Forscher mit ungewöhnlichen, aber deshalb nicht weniger relevanten Projekten vor. Die Interviews führen dabei abwechselnd Anna Riedler, Stefan Thaler und Redaktionsleiter Mario Wasserfaller.

Zu hören ist „Nerds mit Auftrag“ auf allen gängigen Plattformen oder direkt auf science.apa.at/podcast.



Über APA-Science

Die Plattform APA-Science berichtet über Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich. Sie wurde von der APA – Austria Presse Agentur initiiert und wird von Partnern mitgetragen. APA-Science sieht sich als Sprachrohr für Forscherinnen und Forscher sowie als Brückenbauer zu den österreichischen Medien sowie zur Öffentlichkeit.

Neben der tagesaktuellen Berichterstattung zu Forschung, Wissenschaft, Innovation, Technologie und Bildung recherchiert und veröffentlicht die APA-Science-Redaktion auch regelmäßig exklusive Reportagen und Themenschwerpunkte.

