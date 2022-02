Gratis Eislaufspaß im Bacherpark

Eröffnung des Eislaufplatzes war ein voller Erfolg

Wien (OTS/SPW) - Auf Antrag der SPÖ Margareten und NEOS Margareten gibt es nun mitten im Bezirk eine coole, neue und kostenlose Sportmöglichkeit: Eislaufen im Bacherpark.



Dieses großartige Projekt musste natürlich gefeiert werden und so wurde der Eislaufplatz gestern von Bezirksvorsteherin Silvia Janković mit Maroni, Punsch und Kinderanimation (Kigru) eröffnet. Die Eröffnung war sehr gut besucht und die Margaretner Kinder hatten viel Spaß dabei, am Eis herumzurutschen.

Insgesamt gab es viele positive Rückmeldungen von Kindergärten und Schulen, die den Eislaufplatz nutzen werden und die Initiator*innen freuen sich, dass das Angebot so gut angenommen wird. Das Eislaufen im Bacherpark ist bis Ende Februar (28.2.2022) möglich.

„Es freut mich sehr, dass im Sportbezirk Margareten auf Antrag der SPÖ ein weiteres Freizeitangebot geschaffen wurde. Für uns als Sozialdemokratie ist es wichtig, allen Kindern alle Möglichkeiten zu bieten und zwar: wohnortnah, kostenfrei und attraktiv“, so SP-Klubobfrau Elke Hanel-Torsch.

„Gerade in Margareten mangelt es an Freiraum und damit an Bewegungsmöglichkeiten. Deswegen freuen wir uns besonders, dass wir unsere Idee gemeinsam mit der SPÖ und Bezirksvorsteherin Silvia Janković, heuer gleich umsetzen und den Margaretner*innen ein großartiges Angebot mit echtem Mehrwert bieten können. Denn Bewegung an der frischen Luft ist nicht nur gesund, sondern macht hier auf der Eisfläche auch großen Spaß“, zeigt sich der Klubobmann der NEOS, Markus Österreicher, sehr zufrieden mit der raschen Umsetzung.

