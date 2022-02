Run auf „Erste Hilfe für die Seele“-Seminare

Ausbildung von pro mente Austria zur/m Ersthelfer*in für seelische Notsituationen enorm gefragt

Linz (OTS) - pro mente Austria, der Dachverband für Vereine und Gesellschaften für psychische und soziale Gesundheit, bietet seit dem Frühjahr 2021 Erste-Hilfe-Seminare für psychische Notfälle an (erstehilfefuerdieseele.at). Im Unterschied zu herkömmlichen Erste-Hilfe-Kursen für körperliche Notfälle werden die Teilnehmer*innen darin geschult, Mitmenschen in seelischen Notsituationen professionell beizustehen. Die Nachfrage nach diesen in Australien entwickelten Trainings ist enorm, nicht zuletzt die Corona-Krise mit all ihren Auswirkungen auf die Psyche der Menschen trägt zu einem regelrechten Ansturm auf die Seminare bei. Mittlerweile haben in Österreich mehr als 500 Menschen die Ausbildung absolviert, 433 von ihnen sind bereits zertifizierte „Ersthelfer*innen für psychische Gesundheit“. pro mente Austria baut die Ausbildungskapazitäten massiv aus, um der großen Nachfrage nachkommen zu können.

