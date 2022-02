Zurich-Mitarbeitende sammelten für schwerkranke Kinder

Wien (OTS) - Spenden für den guten Zweck: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) zeigen gerne und oft Herz. Rund um den Jahreswechsel bewiesen sie dies zum wiederholten Male im Rahmen einer Spendenaktion für das Kinderhospiz und Kinderpalliativteam MOMO.

„Unsere Mitarbeitenden haben ein großes Herz. Das haben sie wieder ganz deutlich bei unserer Adventspendensammlung rund um den Jahreswechsel gezeigt“, sagt Andrea Stürmer, Vorsitzende des Vorstandes von Zurich. „Mit großzügigen Spenden haben sie dazu beigetragen, dass mehrere hundert Behandlungsstunden für schwerkranke Kinder ermöglicht werden konnten.“

Spenden ermöglichen 340 Behandlungsstunden

Das Kinderhospiz und Kinderpalliativteam MOMO begleitet Kinder mit einer lebensverkürzenden oder lebensbedrohlichen Erkrankung und gibt ihnen und ihren Familien in so belastenden Krisensituationen Halt und Hilfe. Viele Zurich Mitarbeitende folgten der Einladung, für die Organisation zu sammeln und leisteten einen individuellen Beitrag. Mit großem Erfolg: 9.300 Euro kamen durch die Mitarbeiterspenden zusammen. Zurich und die Z Zurich Foundation erhöhten diese Summe auf 27.900 Euro. Mit diesem Betrag kann MOMO 340 Behandlungsstunden für die kleinen Patientinnen und Patienten finanzieren. Die Scheckübergabe erfolgte Ende Jänner 2022.

Zurich lebt soziale Verantwortung

In enger Zusammenarbeit mit ihren Partnerorganisationen unterstützen Zurich und die Z Zurich Foundation Initiativen für eine bessere Zukunft von benachteiligten Menschen. Zurich Mitarbeitende engagieren sich gerne und auf vielfältige Weise für den guten Zweck. Das Unternehmen stellt ihnen dafür einen Arbeitstag pro Jahr zur Verfügung. Langfristige Partnerschaften bestehen unter anderem mit Vereinen wie T.I.W., lobby.16, Contrast oder dem Kinderbauernhof Eschenau. Jeweils im Frühsommer findet die Zurich Community Week statt. In diesem Zeitraum leisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter österreichweit ehrenamtliche Arbeit in verschiedenen Einrichtungen.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 55.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne in mehr als 215 Ländern und Gebieten. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählt zu Österreichs führenden Versicherungen im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung. Rund 1.300 Mitarbeitende sind tagtäglich für 740.000 Kundinnen und Kunden da. Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung zählen zu den Kernwerten des Unternehmens. Zurich Österreich ist vielfach ausgezeichnet und führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

Über die Z Zurich Foundation und MOMO

Die Z Zurich Foundation arbeitet mit Mitarbeitern der Zurich Insurance Group und anderen Interessengruppen sowie mit Regierungen und Nichtregierungsorganisationen zusammen, um eine Zukunft zu schaffen, in der die Menschen angesichts der zunehmenden Klimagefahren gedeihen können, in der diejenigen unter uns, die unter dem Stress des Lebens leiden, die Möglichkeit haben, ihre Stimme zu erheben, und in der die Ausgegrenzten in unserer Gesellschaft ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Die Z Zurich Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in der Schweiz, die von Mitgliedern der Zurich Insurance Group gegründet wurde. Sie ist das Hauptinstrument, mit dem die Zurich Insurance Group ihre globale Strategie für Investitionen in das Gemeinwesen umsetzt.

Besuchen Sie die Website der Z Zurich Foundation, um mehr über ihre Arbeit zu erfahren: https://zurich.foundation. Folgen Sie der Z Zurich Foundation auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube.

Das Kinderhospiz und Kinderpalliativteam MOMO begleitet seit 2013 schwerstkranke Kinder und ihre Familien zu Hause, dort wo sie sich am wohlsten fühlen. Das multiprofessionelle Team ist breit aufgestellt und versorgt die Familien höchst individuell - medizinisch/pflegerisch, therapeutisch und psychosozial. Der überwiegende Teil des Betreuungsangebots für betroffene Familien wird durch Spenden finanziert. https://www.kinderhospizmomo.at/de/ueber-momo/

