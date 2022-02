Schallmeiner/Grüne zum heutigen Weltkrebstag: Bestes Mittel gegen Krebs ist Prävention

Aufruf bereits bestehende Vorsorgeangebote zu nutzen und auszubauen

Wien (OTS) - „Das beste Mittel gegen Krebs ist, diesen frühzeitig zu erkennen. Dann haben Therapien und Eingriffe die beste Chance auf Erfolg und belasten sowohl die Patient*innen als auch deren Angehörige deutlich weniger. Umso wichtiger ist, dass wir uns alle regelmäßig untersuchen lassen. Ich werde jedenfalls – so wie jedes Jahr – in den kommenden Tagen wieder meine Gesundenuntersuchung vereinbaren. So habe auch ich die größtmögliche Sicherheit für mich und indirekt auch für meine Familie“, sagt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen.



Die Forschung zu Krebs bringt derzeit in regelmäßigen Abständen immer neue Durchbrüche mit sich. Neue Therapien und Behandlungsformen versprechen höhere Chancen auf Erfolg, gleichzeitig kommen innovative Medikamente auf den Markt, die nicht nur mithelfen das Leben betroffener Patient*innen zu verlängern, sondern eine echte Chance auf Heilung bieten. Zirka 42.000 Menschen erkranken in Österreich jedes Jahr an Krebs. In vielen Fällen werden diese Erkrankungen aber zu spät erkannt, so dass, um das Leben der Betroffenen zu retten, oft nur noch invasive, massiv einschneidende Eingriffe und Therapien notwendig sind.

Je früher Krebserkrankungen jedoch diagnostiziert werden, umso erfolgsversprechender sind Therapien und Eingriffe. Erfolgversprechendere Behandlungen bedeuten gleichzeitig weniger Belastungen für Körper und Seele. Krebs ist immer auch eine starke mentale Belastung für die Betroffenen und das nähere Umfeld. Unsicherheit, Ängste und Stress sind auch für Partner*innen, Kinder, Freund*innen und Verwandte der Patient*innen häufig Folgeerscheinungen einer Krebserkrankung, insbesondere wenn diese bereits weit fortgeschritten ist.

Für die Grünen geht es daher einmal mehr darum, auf die bereits bestehenden Früherkennungswerkzeuge hinzuweisen. Angebote dafür gibt es: egal ob Gesundenuntersuchung, Mammographie, Koloskopie oder der Besuch beim Urologen. Mit all diesen Untersuchungen können gängige Krebsarten frühzeitig erkannt und die Chancen auf erfolgreiche Genesung verbessert werden. Aus Sicht der Grünen ist es besonders entscheidend, dass diese Angebote auch weitrechend genutzt werden. Dafür braucht es nicht nur die Kapazitäten in den Ordinationen, Ambulanzen und den Krankenhäusern, sondern auch die zielgerichtete Bewerbung dieser Angebote.

„Hier kommt nicht nur den Hausärzt*innen eine wichtige Rolle zu, die diese als erste Anlaufstelle bereits jetzt gut erfüllen. Auch andere Stakeholder im Gesundheitswesen – angefangen von den Sozialversicherungen über Bundesländer und Kommunen – sind gefordert. Regelmäßige Infos über Präventionsangebote sollten auch in den Gemeinden und in Aussendungen der Sozialversicherungen obligat sein“, betont Schallmeiner und weiter: „Ebenfalls ein besonderes Augenmerk müssen wir auf Vorsorgeangebote wie die HPV-Impfung legen. Diese muss aus meiner Sicht noch weiter ausgerollt, noch leichter zugänglich und auch für mehr Menschen kostenfrei gestellt werden.“

