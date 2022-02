Hanke: Wiener Unternehmen sagen Leerstand den Kampf an

• 106 Betriebe nutzen Geschäftsbelebungsförderung und erhöhen Lebensqualität in der Stadt

Wien (OTS) - Die Dynamik in der Wiener Wirtschaft ist ungebrochen, dies zeigt eine Zwischenbilanz der Geschäftsbelebungs-Förderung. Wiener Unternehmer*innen sind bereit, in leerstehende Geschäftslokale zu investieren und damit Leben in die Grätzel zu bringen. Im Jahr 2021 wurden bei der Geschäftsbelebungs-Förderung der Wirtschaftsagentur Wien 106 Betriebe mit rund 2 Millionen Euro unterstützt.

Um die Wiener Erdgeschoßzonen und damit die Wiener Grätzel lebenswert zu halten, wurde die Geschäftsbelebungsförderung im Frühjahr 2021 deutlich vereinfacht und verbessert: Vier Millionen Euro sind insgesamt im Fördertopf. Die Fördersumme wurde auf 25.000 Euro pro Projekt erhöht, auch Zwischennutzungsprojekte sind möglich. Einreichzeitraum von 1. März 2021 bis 31. Dezember 2022. Die nächste Deadline für Einreichungen ist am 28. Februar 2022. „Dass die Geschäftsbelebungsförderung so gut angenommen wird, ist ein Beweis für die Zuversicht und die Innovationskraft der Wiener Unternehmer*innen. Mit Mut und Tatendrang investieren sie in die hohe Lebensqualität unserer Stadt“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.





Warme Ohren fürs Grätzel

Darunter auch die aus Berlin stammende Unternehmerin und Modistin Eva Siebert, die dieser Tage in der Wiener Leopoldstadt ihr Hutatelier Biester eröffnet hat. Ein anschauliches Erlebnis: Die Unternehmerin zeigt nicht nur Kund*innen, wie sie Design und Handwerk vereint. Auch Passant*innen und Anrainer*innen können durch die transparente Shop-Gestaltung erleben, was es heißt, einen Hut herzustellen. Mit der Geschäftsbelebungsförderung konnte Eva Siebert endlich den Traum eines eigenen Geschäftslokals verwirklichen: „Die Förderung ermöglicht es mir als Jungunternehmerin einen Raum nach meinen Vorstellungen zu gestalten und ein sichtbarer Teil meines Grätzels zu sein“, freut sich Siebert. Und weiter: „Jetzt bekommt mein Grätzel warme Ohren.“



Alles zur Geschäftsbelebungsförderung: https://wirtschaftsagentur.at

Rückfragen & Kontakt:

Oliver-John Perry

Mediensprecher Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81330

oliver-john.perry @ wien.gv.at