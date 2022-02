JETZT NOCH MITMACHEN! - Suppe mit sozialem Mehrwert: Suppe mit Sinn hilft armutsbetroffenen Menschen

Wien (OTS) - Nur noch bis Ende Februar läuft die Winterhilfsaktion „Suppe mit Sinn“ der Wiener Tafel: Von jeder konsumierten „Suppe mit Sinn“ geht 1 Euro an Österreichs ältesten Umwelt- und Sozialverein, der damit armutsbetroffene Menschen mit dringend benötigten Lebensmitteln versorgt. Gerade armutsbetroffene Menschen leiden aktuell besonders unter den zuletzt stark gestiegenen Lebenserhaltungskosten für Ernährung, Heizen, Wohnen.

Lebenserhaltungskosten steigen:

Das Decken von Grundbedürfnissen wie Ernährung wird immer schwieriger.

Die Covid-19-Pandemie hat nicht nur direkte Auswirkungen auf die Gesundheit, sondern auch auf die Lebenserhaltungskosten der Menschen in Österreich. Menschen in prekären Situationen trifft das besonders hart. In einer qualitativen Studie* der Armutskonferenz zu Corona und Armut, die im Sommer 2020 erstmals durchgeführt wurde, berichteten die Teilnehmenden bereits, dass sie einen Anstieg der Lebensmittelpreise spürten. In der darauffolgenden Studie 2021** zu Corona und Armut gaben die Befragten an, zunehmend von Sozialmärkten abhängig zu sein und dass sie den Konsum von Lebensmitteln einschränken mussten. Gerade die Preise von Agrarprodukten wie z.B. Kartoffeln oder Grundnahrungsmitteln wie Brot sind zuletzt stark gestiegen. Grundnahrungsmittel werden immer teurer. Gleichzeitig sind in Österreich rund 1,5 Millionen Menschen (Statistik Austria 2020) armuts- und/oder ausgrenzungsgefährdet: Für sie bedeutet das, zunehmend mehr auf Unterstützung angewiesen zu sein, um die notwendigsten Grundbedürfnisse für Ernährung und Heizen decken zu können. Die Wiener Tafel beliefert rund 90 Sozialeinrichtungen in Wien und unterstützt damit täglich armutsbetroffene Menschen. Sie können auch helfen. Es geht ganz einfach:

Die Wiener Tafel hilft – Suppe mit Sinn

Die „Suppe mit Sinn“ ist die jährliche Winterhilfsaktion der Wiener Tafel. Das Konzept ist einfach und wirkungsvoll: Über 200 engagierte Gastronomiebetriebe widmen jedes Jahr in den Wintermonaten eine Suppe auf ihrer Speisekarte der Wiener Tafel. Von jeder verkauften Suppe wird 1 Euro an die Wiener Tafel gespendet. So kann man nicht nur selbst eine wärmende Suppe genießen, sondern ernährt damit gleichzeitig auch zehn armutsbetroffene Menschen! Barbara Stöckl, ORF-Journalistin und Moderatorin, unterstützt die „Suppe mit Sinn“ seit Jahren ehrenamtlich: „Ich unterstütze die Winterhilfsaktion der Wiener Tafel gerne, denn sie verbindet Genuss und gutes Gewissen. Was gibt es denn Besseres, als eine warme Suppe zu essen und damit gleichzeitig Menschen in Österreich dringend benötigte Lebensmittel zu ermöglichen? So werden nicht nur Lebensmittel gerettet, sondern armutsbetroffene Menschen das ganze Jahr über versorgt.“

Trotz Corona und den daraus entstehenden Herausforderungen haben auch heuer wieder viele engagierte Gastronom:innen teilgenommen. So wie Paul Ivić, vielfach ausgezeichneter Küchenchef und TIAN Bistro-Geschäftsführer. Im TIAN Bistro am Spittelberg kann man noch bis Ende Februar eine Kraftsuppe entweder mit Champignons und Kräutern oder mit Grießnockerl als „Suppe mit Sinn“ genießen. Paul Ivić erzählt, warum er mitmacht: „Weil ich finde, dass man Menschen, die in Not geraten sind, unterstützen muss. Die Suppe ist für mich ein Sinnbild für Teilen und Wärme. Genau das braucht es in dieser Zeit. Wir wollen etwas Wärme ausstrahlen.“

Ein Anliegen, das Michael Freitag, Country President Sodexo Österreich bereits seit Jahren unterstützt: „Sodexo war auch dieses Jahr mit allen Betriebsrestaurants Österreichs Teil dieser Aktion. Zwischen dem 13. und 17.12.2021 haben wir eine Suppe auf unseren Speisekarten der „Suppe mit Sinn“ gewidmet. Die Suppen haben geschmeckt: In diesem Zeitraum konnte Sodexo einen Spendenbetrag von 1.000,- Euro sammeln. Wir freuen uns sehr über die langjährige Partnerschaft und die Möglichkeit zurückzugeben. Danke an alle fleißigen Suppen-Esserinnen und Suppen-Esser.“

Wer noch eine „Suppe mit Sinn” genießen will, hat dazu in vielen Lokalen noch bis Ende Februar Zeit: Eine Übersicht aller teilnehmenden ,,Suppe mit Sinn”-Lokale findet man auf: www.suppemitsinn.at

Quellen:

*2020: Armutsbetroffene und die Corona-Krise 2020 – Eine Erhebung zur sozialen Lage aus Sicht von Betroffenen



**2021: Armutsbetroffene und die Corona-Krise 2.0 - Eine zweite Erhebung zur sozialen Lage aus Sicht von Betroffenen

Jeder Euro zählt! Machen Sie mit! www.wienertafel.at



Bildmaterial / Fotonachweis: Die folgenden Fotos stehen zum Download unter bereit:

https://wienertafel.at/pressetexte/

Der Abdruck ist für Medienzwecke honorarfrei bei Copyrightbeachtung und Namensnennung.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth K. Fürst, PR & Marketingleitung

Mail: elisabeth.fuerst @ wienertafel.at

Mobil: +43 670 603 29 62