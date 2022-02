Österreich erleben: Kooperation zwischen Außenministerium und Österreich Werbung unterzeichnet

Wien (OTS) - Vergangene Woche unterzeichneten Außenminister Alexander Schallenberg und die Geschäftsführerin der Österreich Werbung Lisa Weddig gemeinsam mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftskammer-Generalsekretärin Mariana Kühnel eine Kooperationsvereinbarung, durch die das Außenministerium und die Österreich Werbung künftig noch näher zusammenrücken. Dieser „Österreich Haus“-Charakter soll zur Steigerung der Sichtbarkeit und Bekanntheit Österreichs im Ausland beitragen – mit positiven Auswirkungen auf Österreichs Volkswirtschaft und Bevölkerung.

„Als schlagkräftiges „Team Austria“ bündeln wir unsere Ressourcen im Interesse des heimischen Tourismus. Die Herausforderungen der Pandemie haben uns erneut klar gezeigt, wie wichtig es ist, international auf ein starkes, breit aufgestelltes rot-weiß-rotes Netzwerk zurückgreifen zu können. Damit setzen wir uns im Ausland bestmöglich für unser Land ein und sichern so nachhaltig Standort, Wohlstand und Arbeitsplätze im Inland“, so Außenminister Schallenberg.

„Sobald Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist, steigt der Konkurrenzkampf um jeden einzelnen Gast. Umso wichtiger ist es, dass wir Österreich als Tourismusstandort im Ausland bestmöglich präsentieren und auch auf neuen Märkten etablieren. Durch die künftige verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Außenministerium, der Wirtschaftskammer Österreich und der Österreich Werbung wird uns das noch besser gelingen. Der heimische Tourismus erwirtschaftet Wertschöpfung für unsere Regionen und schafft tausende Arbeitsplätze. Indem wir Synergien heben, können wir das beste Ergebnis für unser Land erreichen“, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger.

Durch die Vereinbarung wird die enge Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und der Österreich Werbung bzw. deren Vereinsträgern – dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und der Wirtschaftskammer Österreich – weiter intensiviert. Konkret bedeutet das die Nutzung gemeinsamer Veranstaltungen, gemeinsamer Auftritte und gemeinsamer Netzwerke, um neue Märkte zu erschließen, zusätzliche Gäste anzuwerben und neue Perspektiven für Österreichs Wirtschaft und Fremdenverkehr zu schaffen.

„Im Zentrum unseres Tuns steht, die Interessen des Tourismusstandortes Österreichs im Ausland zu verfolgen, die Bedürfnisse unserer Gäste zu kennen und sie für Urlaub in Österreich zu begeistern. Die Marke „Urlaub in Österreich“ genießt Dank des heimischen Angebots international einen hervorragenden Ruf. Unsere neue Zusammenarbeit als „Team Austria“ mit der Wirtschaftskammer Österreich und dem Außenministerium stellt sicher, dass die besten Köpfe Österreichs Interessen im Ausland mit höchster Kompetenz und Innovationskraft vertreten. Ich freue mich über diese Kooperation, aus der neues Potenzial entstehen wird. Dieses werden wir zum Nutzen der österreichischen Tourismusbranche mit voller Kraft verwirklichen“, sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Die österreichische Tourismuswirtschaft, die unter der Pandemie besonders leidet, kann damit auf schlagkräftige, eng verbundene und bestens vernetzte Partner im Ausland zählen. Im koordinierten Zusammenspiel der österreichischen Vertretungsbehörden mit den Außenwirtschaftszentren der Wirtschaftskammer Österreich und den Tourismusbüros der Österreich Werbung kann im Interesse der heimischen Wirtschaft und des Tourismus die Marke „Österreich“ und „Urlaub in Österreich“ weltweit weiter gestärkt und Österreich bei seinen ausländischen Gästen noch effektiver als attraktive Destination beworben werden.

„Wir freuen uns sehr über die heutige Vereinbarung, denn Synergien zu nutzen ist das Gebot der Stunde. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten können wir somit österreichischen Unternehmen weltweit noch effektiver als Partner zur Seite stehen und miteinander die Erfolgsgeschichte als Exportnation weiterschreiben“, betont Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die auf die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit verweist: „Gerade in der Restartphase des Tourismus ist es enorm wichtig, dass wir international alle Kräfte bündeln, um unsere Position als führende Tourismusdestination weltweit als „Team Austria“ zu halten und weiter auszubauen.“

Bereits im September 2021 erfolgte der Startschuss für die Initiative „ReFocus Austria“, dem größten globalen Outreach zur Förderung des Wirtschaftsstandorts Österreich, mit dem die Bundesregierung die heimische Wirtschaft in Zeiten der Corona-Krise unterstützt. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Österreich, der Österreich Werbung und anderen Bundesministerien fanden an zahlreichen Botschaften und Generalkonsulaten weltweit bereits ca. 150 Veranstaltungen statt, bei denen u.a. auch die Tourismusdestination Österreich beworben wurde.

