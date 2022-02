Berliner Theatertreffen 2022: Staatssekretärin Mayer freut sich mit Volkstheater Wien über Einladung

Wien (OTS) - „Es ist ein herausragender Erfolg“, kommentiert Kunst- und Kulturstaatsekretärin Andrea Mayer die Einladung für das Volkstheater Wien zum prestigeprächtigen Berliner Theatertreffen 2022. „Ich freue mich sehr, dass von der Berliner Theatertreffen-Jury Claudia Bauers Stück humanistää! eine abschaffung der sparten und Helgard Haugs Koproduktion All right. Good night zu den besten deutschsprachigen Theaterinszenierungen gewählt wurden. Es ist eine schöne Anerkennung für das Volkstheater-Team unter Kay Voges, und gibt Kraft und Schwung, die schwierige Zeit mit großer Zuversicht zu meistern“, so Staatssekretärin Mayer.

