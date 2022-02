GLG veröffentlicht Ergebnisse der CEO-Umfrage 2022

New York (ots/PRNewswire) - Global tätige CEOs erwarten, dass das Wirtschaftswachstum weiter anzieht. Zugleich fürchten sie Unterbrechungen der Lieferketten, einen schwierigen Arbeitsmarkt und geopolitische Unsicherheiten.

GLG, das weltweite Insight-Netzwerk, veröffentlicht heute seine dritte jährliche CEO-Umfrage, in deren Rahmen mehr als 470 CEOs aus Amerika, Afrika, Europa sowie Asien/Pazifik befragt wurden. Wesentliche Ergebnisse: 71 Prozent der Befragten erwarten für 2022 ein Wachstum der Weltwirtschaft – gegenüber der Vorjahresbefragung ein Plus von 20 Prozentpunkten. Ähnlich optimistisch sind die CEOs für ihre eigenen Unternehmen. So rechnen 68 Prozent der Befragten mit steigenden Umsätzen in den nächsten 12 Monaten.

Neben den wirtschaftlichen Erwartungen zählen insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu den Hauptthemen der Umfrage. Dazu zählen nach Ansicht der CEOs Unterbrechungen der Lieferketten. 92 Prozent erwarten, dass daraus konkrete Probleme für ihr Unternehmen entstehen. Was das Thema Homeoffice angeht, berichten lediglich 21 Prozent der Befragten, dass ihre Angestellten vollständig ins Büro zurückgekehrt sind.

„Obwohl die CEOs optimistisch sind, hat die Umfrage mehrere wichtige Herausforderungen aufgezeigt, denen sich die Führungskräfte stellen müssen", so Paul Todd, CEO von GLG. „Neben der anhaltenden Pandemie und den damit einhergehenden Unterbrechungen der Lieferketten gibt es weitere Unsicherheitsfaktoren. Dazu zählen die Geldpolitik, sich ändernde regulatorische und gesetzgeberische Prioritäten, geopolitische Unsicherheiten sowie die Rekrutierung und Bindung von Talenten. Wir bei GLG bieten unseren Kunden Zugang zu wertvollem Erfahrungswissen, um diese Probleme erfolgreich zu bewältigen."

„Die Umfrage zeigt nicht nur, an welchen Punkten sich die fast 500 CEOs einig sind, sondern auch, wo sich ihre Perspektiven und Erwartungen unterscheiden", so David Lansanah, Head of Solutions bei GLG. „Obwohl ihre Herausforderungen oft ähnlich sind, wählen sie unterschiedliche Lösungsansätze."

Das Team von GLG Surveys hat die Umfrage im November 2021 durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet. Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Über GLG

GLG ist das weltweite Insight-Netzwerk. Wir bringen Entscheidungsträger mit den richtigen Expertinnen und Experten zusammen – und verschaffen ihnen damit den entscheidenden Wissensvorsprung, um bestens informiert handeln zu können. Unser Netzwerk von Fachleuten bietet die weltweit größte Quelle für Erfahrungswissen aus erster Hand. Und jeden Tag rekrutieren wir Hunderte neuer Expertinnen und Experten.

