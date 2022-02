Mahrer/Juraczka ad Ludwig: Druck der Volkspartei Wien zeigt Wirkung

Erleichterungen des Bundes werden weitestgehend übernommen – Forderungen nach Hilfen für Wiener Gastronomie

Wien (OTS) - „Der Druck der Volkspartei Wien hat seine Wirkung offensichtlich nicht verfehlt. Die vom Bund entschiedenen Lockerungen, die bekanntlich stufenweise erfolgen werden, werden von Wien nun fast gänzlich übernommen. Dies stellt eine wichtige Voraussetzung für die Existenz vieler Wirtschaftstreibender in Wien dar“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien, Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion angesichts der heutigen Pressekonferenz des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig.

Die Beibehaltung der 2G-Regel in der Gastronomie stelle allerdings ein weiterhin vorhandenes Problem dar. Dies müsse nun seitens der Stadt entsprechend abgefedert werden. Denn bereits im Vorfeld sei seitens der Volkspartei klargestellt worden, dass die Stadtregierung - im Falle einer vom Bund unterschiedlichen Herangehensweise - auch entsprechend spezifische Unterstützungen bereitstellen muss.

„Es ist weder gesundheitspolitisch noch wirtschaftspolitisch nachvollziehbar, konsumwillige Gastrobesucher einfach nach Niederösterreich abwandern zu lassen. Die Stadtregierung muss daher jetzt ein individuelles Entlastungspaket für die Wiener Gastronomie schnüren, damit die betroffenen Betriebe durch die aktuelle Krise kommen“, ergänzt Finanzsprecher Landtagspräsident Manfred Juraczka.

Insgesamt gesehen sei es zu begrüßen, dass der Bürgermeister im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen weite Teile der Bundesmaßnahmen mitträgt. „Die nun in weiten Teilen übereinstimmende Vorgangsweise von Bund und Stadt Wien ist eine wichtige Voraussetzung für das Vertrauen der Menschen in die Politik,“ so Mahrer abschließend.

