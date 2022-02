Kulturstadträtin Kaup-Hasler gratuliert Wiener Volkstheater zu großem internationalem Erfolg

Zwei Produktionen des Volkstheaters unter die zehn bemerkenswertesten Aufführungen im deutschsprachigen Raum gewählt

Wien (OTS) - „Gratulation an das wunderbare Ensemble, Regisseurin Claudia Bauer, Helgard Haug//Rimini Protokoll und dem künstlerischen Leiter des Wiener Volkstheaters Kay Voges! Mit gleich zwei Produktionen einer Spielzeit zum Berliner Theatertreffen eingeladen zu werden, ist wie ein Ritterschlag für ein Theater“, freut sich Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler über die internationale Anerkennung für den fulminanten Jandl-Abend „humanistää!“ und die Ko-Produktion „All Right. Good Night“.

„Mitten in der Pandemie mit all ihren Herausforderungen für die Theater ist dieser große internationale Erfolg von besonderer Bedeutung für das Volkstheater und die österreichische Theaterlandschaft“, so die Stadträtin. „Es ist 52 Jahre her, dass das Volkstheater zum Theatertreffen eingeladen wurde. Ein Grund mehr für das theaterbegeisterte Publikum, das neue Volkstheater jetzt für sich zu entdecken.“

Das Berliner Theatertreffen ist das bedeutendste deutschsprachige Theaterfestival. Sieben Juror*innen wählten heuer unter 540 Inszenierungen im deutschsprachigen Raum die zehn „bemerkenswertesten“ Aufführungen, die von 6. bis 22. Mai in Berlin präsentiert werden. Mit „humanistää!“ und „All Right. Good Night“ sind gleich zwei Produktionen des Volkstheaters zum 59. Berliner Theatertreffen eingeladen. „All Right. Good Night“ wurde außerdem für den Mülheimer Dramatikerpreis nominiert.

