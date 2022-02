Berner Frühlingsgenuss

In Bern ticken die Uhren etwas langsamer als anderswo: Es lohnt sich einen Gang runterzuschalten und den Charme der Bundesstadt – seit 1983 UNESCO-Weltkulturerbe – zu erleben.

Wien/Bern (OTS) - Am besten geht das bei einem gemütlichen Spaziergang. Zu Sehenswürdigkeiten wie dem Zytglogge (Zeitglockenturm), dem Münster mit dem höchsten Kirchturm der Schweiz, farbigen Figurenbrunnen oder dem BärenPark. Durch Gässchen, am Ufer der Aare entlang, in Pärken oder im prächtig blühenden Rosengarten mit einer der schönsten Aussichten über die Berner Altstadt. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Frühlingssonne im Gesicht haben Gäste auch auf den zahlreichen Restaurantterrassen – mehrere davon liegen direkt an der Aare. Der ideale Ort für ein erfrischendes Getränk. Hierfür empfiehlt sich ein Bier von einer der rund 200 lokalen (Mikro‑)Brauereien. Bern bietet aber auch unter der Erde Überraschendes: Eine Vielzahl der historischen Gewölbekeller beherbergt heute einzigartige Läden, Boutiquen, Ateliers, Restaurants und Bars. Zu den prunkvollsten gehört das Kornhaus. Die Architektur des Gebäudes und die Wandmalereien verzaubern visuell, die kulinarischen Köstlichkeiten aus Bar und Restaurant gustatorisch. Gestärkt geht es in die Höhe: 312 Stufen bis zur Aussichtsplattform im Turm des Münsters oder 316 Höhenmeter auf den Berner Hausberg Gurten. Auf Letzteren bringt die Gurtenbahn jene, die sich die Stunde Gehzeit sparen wollen. Oben zaubern nebst der Aussicht auf die Stadt Bern mit der Aare und die Berge des Berner Oberlands ein vielseitiges Freizeit-Angebot sowie zwei Restaurants Groß und Klein ein Lachen ins Gesicht. Die Freude der Familien geht dank des Spezial-Hotelangebots «Familiezyt» noch weiter: Kinder bis 16 Jahre übernachten in ausgewählten Hotels der Destination Bern gratis. Also auf zu einer gemütlichen Auszeit in Bern.

