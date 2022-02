NEOS: Corona-Regeln müssen nachvollziehbar und begründbar sein

Gerald Loacker: „Nach fast zwei Jahren Pandemie sind die Menschen, die sich an alles gehalten haben, müde und ungeduldig. Sie wollen ihr altes Leben zurück.“

Wien (OTS) - „Für alle Beschränkungen, die noch bleiben, und für alle Lockerungen, die nun beschlossen werden, muss vor allem eines gelten: Sie müssen wissenschaftlich begründbar, epidemiologisch sinnvoll und für die Menschen nachvollziehbar sein“, sagt NEOS-Pandemiesprecher Gerald Loacker. „Nicht sinnvoll und nicht nachvollziehbar ist, warum mit Inkrafttreten des Impfpflichtgesetzes alle Menschen über 18 in Österreich geimpft sein müssen, für den Besuch beim Wirten aber ein Test, der noch dazu gratis bleibt, ausreichend sein soll. Die Bundesregierung setzt damit ein völlig falsches Signal.“

Die Wiener Entscheidung, 2G in der Gastronomie beizubehalten, sei daher nachvollziehbar, so Loacker, allerdings: „Warum in Wien schon wieder andere Maßnahmen gelten als in den anderen Bundesländern, versteht wiederum niemand. Ein bundeseinheitliches Vorgehen wäre schlüssiger und wünschenswert.“

Weitere Lockerungen müssten jetzt schrittweise, jedoch zügig stattfinden, sagt der NEOS-Pandemiesprecher: „Überall dort, wo 2G gilt, sollten die Maskenpflicht und Kapazitätsbeschränkungen fallen, sei es nun im Theater, im Fitnesscenter, beim Frisör oder auch bei Veranstaltungen. Überall dort, wo Maskenpflicht gilt, sollte 2G fallen.“ Mittelfristig, ist Loacker überzeugt, müssten aber alle Freiheitsbeschränkungen aufgehoben werden: „Nach fast zwei Jahren Pandemie sind die Menschen, die sich an alles gehalten und alle Maßnahmen mitgetragen haben, müde und ungeduldig. Sie wollen ihr altes Leben, ihre Freiheiten zurück. Die Grundimmunisierung in der Bevölkerung wird steigen und ein Leben mit Corona wird möglich sein. Das müssen auch Bund und Länder endlich verstehen.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu

Aktuelle Informationen zu „Neustart Österreich“ unter www.neustartoesterreich.at