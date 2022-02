FPÖ – Nepp ad Ludwig: 2G in der Gastro ist der Todesstoß für Wirte

FPÖ fordert weiter Aufhebung sämtlicher Corona-Maßnahmen

Wien (OTS) - „Es ist einfach nicht nachvollziehbar, warum Bürgermeister Ludwig an der 2G-Pflicht in der Gastronomie weiter festhält. Außer, dass Lokalbetreiber weiter mit massiven Einbußen zu rechnen haben, wird dieses Fortführen der Maßnahme nichts bringen. Seit Wochen sind die Nichtgeimpften aus dem normalen Alltag ausgesperrt, die Infektionszahlen steigen trotzdem, die Krankenhausbettenbelegung mit Covid-Patienten ist mehr als überschaubar. Der Herr Bürgermeister scheint sich in der Rolle des Totengräbers der Wiener Wirtschaft zu gefallen“, ärgert sich der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp und fordert auch in Wien eine sofortige Aufhebung sämtlicher Maßnahmen.

Zudem muss auch in den Wiener Schulen endlich wieder Normalität einkehren. Aktuellen Berichten zufolge sind 584 Schulklassen derzeit geschlossen, rund 14.600 Schüler damit im Distance Learning. „Es ist ein erbärmliches Spiel, das da auf dem Rücken unserer Kinder getrieben wird. Allein Verdachtsfälle reichen, um die Kinder in Quarantäne zu stecken und Klassen und Kindergartengruppen zu schließen. Die psychischen und wirtschaftlichen Schäden, die der Bürgermeister mit dieser – wie er sagt – ‚harten Linie‘ fährt, sind für mich das wahre Long Covid! Vor den Auswirkungen des hausgemachten Corona-Missmanagements muss man sich aktuell weit mehr fürchten, als vor Corona“, sagt Nepp.

