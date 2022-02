Lotto: Jackpot – am Wochenende warten 1,4 Mio. Euro

Solo-Sechser bei LottoPlus in Wien und Solo-Joker in Kärnten

Wien (OTS) - Wenn sie gezogen werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Sechser gibt, überdurchschnittlich hoch, weil sie eben auch überdurchschnittlich oft getippt werden. Die Rede ist von den sogenannten Geburtstagszahlen, also den Zahlen bis 31. Eine „Sechser-Garantie“ gibt’s aber auch da nicht. Den jüngsten Beweis dafür lieferte die Ziehung vom vergangenen Mittwoch, als mit 4, 8, 10, 15, 18 und 27 zwar durchwegs Geburtstagszahlen gezogen wurde, die Gewinnermittlung aber eine Jackpot ergab. Keine Quittung also mit den „sechs Richtigen“, und damit geht es am Sonntag um einen Jackpot mit rund 1,4 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen tippten jeweils per Normalschein einen Fünfer mit der Zusatzzahl 45 und gewannen je rund 44.700 Euro. Ein Gewinn wurde in Kärnten erzielt, der zweite „mobil“ mit dem Handy über die Lotterien-App.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es einen Solo-Sechser. Ein Wiener bzw. eine Wienerin war mit dem ersten von drei Tipps erfolgreich und gewann rund 215.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es schließlich auch beim Joker. Der Wettschein mit der richtigen Joker Zahl und dem angekreuzten „Ja“ beim Joker wurde in Kärnten gespielt und ist nun rund 181.400 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. Februar 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 649.793,70 – 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 44.673,30 124 Fünfer zu je EUR 786,00 233 Vierer+ZZ zu je EUR 125,40 4.925 Vierer zu je EUR 32,90 4.995 Dreier+ZZ zu je EUR 14,60 69.246 Dreier zu je EUR 4,20 161.029 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 8 10 15 18 27 Zusatzzahl 45

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. Februar 2022

1 Sechser zu EUR 215.451,30 33 Fünfer zu je EUR 1.529,20 1.759 Vierer zu je EUR 25,60 31.168 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 11 13 31 38 42 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. Februar 2022

1 Joker EUR 181.399,10 9 mal EUR 8.800,00 110 mal EUR 880,00 982 mal EUR 88,00 9.586 mal EUR 8,00 91.124 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 1 1 1 7 7

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at