Lustiges, Kurioses & Spannendes in „Fakt oder Fake“, „Der Kabarett Spieleabend“ und „Was gibt es Neues?“

Am 4. Februar ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Am Freitagabend stellen neue Ausgaben von „Fakt oder Fake“, „Der Kabarett Spieleabend“ und „Was gibt es Neues?“ die Lachmuskeln auf die Probe. Clemens Maria Schreiner konfrontiert seine Gäste am Freitag, dem 4. Februar 2022, um 20.15 Uhr im ORF-1-Erfolgsformat „Fakt oder Fake“ wieder mit skurrilen Tatsachen und Täuschungen. Dieses Mal nimmt die Schauspiel-Crew Manuel Rubey, Hilde Dalik und Jakob Seeböck im Ratepanel Platz. Anschließend um 21.15 Uhr präsentiert Stefano Bernardin eine neue Ausgabe vom „Kabarett Spieleabend“: Nadja Maleh, Isabel Meili, Alex Kristan und Gerald Fleischhacker treten in Raten, Zeichnen, Singen, Pantomime und Verhör an. Bei „Was gibt es Neues?“ um 22.25 Uhr rätseln Thomas Stipsits, Katharina Straßer, Caroline Athanasiadis, Bernie Wagner und Viktor Gernot u. a. über die Olympischen Winterspiele in China.

„Fakt oder Fake“ mit Rubey, Dalik und Seeböck um 20.15 Uhr

Verrät Übelkeit während der Schwangerschaft, dass es eher ein Mädchen wird? Volksglaube oder Wissenschaft? Darüber lässt Clemens Maria Schreiner dieses Mal die Schauspiel-Crew Manuel Rubey, Hilde Dalik und Jakob Seeböck rätseln. Die drei werden auch mit einem Video konfrontiert, das Folgendes behauptet: Eiswürfel + Zitrone = Rauch. Und eine „elektrische Eisenbahn“ verleitet Hilde Dalik letztlich zum begeisterten Spielen.

„Der Kabarett Spieleabend“ mit Maleh, Meili, Kristan und Fleischhacker um 21.15 Uhr

Kurz vor Beginn der Semesterferien in Wien und Niederösterreich lädt Stefano Bernardin noch einmal zum Spielen in sein verlängertes Wohnzimmer. Gekommen sind diesmal Nadja Maleh, Isabel Meili, Alex Kristan und Gerald Fleischhacker. Eine hochkarätige Runde, die gleich im ersten Spiel gefordert ist, österreichische Promis zu erraten. Ob der Meister der Parodie, Alex Kristan, da vielleicht einen leichten Startvorteil hat? Bei Zeichnen, Singen, Pantomime und Verhör werden dann die Karten wieder neu gemischt. Und am Ende stellt sich, wie immer, die Frage: Bekommen Königinnen oder Hofnarren die Torte ins Gesicht? Musikalisch begleitet wird der Abend wieder von den Musikerinnen von „Meine Band“.

„Was gibt es Neues?“ mit Stipsits, Straßer, Athanasiadis, Wagner und Gernot um 22.25 Uhr

Thomas Stipsits is back! An der Seite seiner Ehefrau Katharina Straßer läuft er wieder zur Hochform auf, wenn Oliver Baier unter anderem wissen möchte, was ein „Störmond“ ist. Das Thema „Olympische Winterspiele in China“ nehmen auch Caroline Athanasiadis, Bernie Wagner und Viktor Gernot auf, wenn eine von Österreichs Olympionikinnen wissen möchte, was ein „Himalaya-Phänomen“ ist. Und Neo-„Soko Linz“-Kommissarin Katharina Stemberger stellt schließlich noch eine kriminalistische Frage.

