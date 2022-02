Contemporary Art: Mehr als 80 Galerien zeigen insgesamt 90 Solopräsentationen auf der SPARK ART FAIR VIENNA 2022

Wien (OTS) - Noch internationaler, noch vielfältiger, noch hochwertiger, noch weiblicher und noch exklusiver: Das ist das Versprechen der Macher der SPARK ART FAIR VIENNA für die zweite Auflage der Messe für Contemporary Art in der WIENER MARX HALLE von 24. bis 27. März.

Mit der Bekanntgabe der teilnehmenden Galerien und der gezeigten Einzelpositionen aufstrebender und etablierter internationaler Künstler*innen bestätigt die SPARK ART FAIR VIENNA ihren erfolgreichen Weg zu einer der führenden Contemporary Art Messen Europas. Auch 2022 werden bei der SPARK ART FAIR VIENNA zahlreiche bisher unveröffentlichte und eigens für die Kunstmesse geschaffene Werke präsentiert.

„Viele Arbeiten werden bei der SPARK erstmals gezeigt. Die Künstler*innen produzieren exklusiv für ihre Präsentationen in der MARX HALLE. Das zeigt den Stellenwert der Messe bei den Ausstellenden und gibt den Sammler*innen und Interessierten die Möglichkeit, Arbeiten zu sehen und auch zu kaufen, die bisher noch nicht am Kunstmarkt zu finden waren“, freut sich SPARK-Geschäftsführer Renger van den Heuvel. In Summe zeigen 39 Galerien aus Österreich ihre Werke auf der SPARK ART FAIR VIENNA und es werden 45 ausgesuchte internationale Solopräsentationen zeitgenössischer und moderner Künstler*innen zu sehen sein.

Wie im Vorjahr gibt es auch heuer mit „SPARK Expanded“, „Fotografie“ und „Die vierte Wand“ drei kuratierte Sektionen bei der Messe, in der 28 Einzelpositionen präsentiert werden. „Besonders stolz sind wir, heuer die Arbeiten von insgesamt 25 jungen Künstler*innen unter 40 Jahren zeigen zu können, wie zum Beispiel Michael Fanta (Zeller van Almsick), Elisa Alberti (Krobath Wien), und Anouk Lamm Anouk (MAM Mario Mauroner Contemporary Art) aus Österreich sowie Robert Grabis (Gregor Podnar) aus der Slowakei, Halvor Rønning (Felix Gaudlitz) aus Norwegen, und Alex Urban (LETO) aus Polen“, sagt van den Heuvel. Und: Der Anteil der ausgestellten Künstlerinnen liegt heuer bei 50 Prozent.

Neben aufstrebenden, jungen weiblichen Künstlerinnen werden Arbeiten etablierter Größen wie Simone Fattal (Galerie Hubert Winter) und Vera Molnar (Vintage Galeria) gezeigt, ebenso werden Künstlerinnen wie Christine Gironcoli (Kai Middendorf) und Galli (brunand brunand) in den Fokus des Interesses gerückt. Sowohl bei den Galerien als auch bei den Künstler*innen ist der internationale Anteil im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. „Wir haben Galerien aus insgesamt 15 Ländern von Österreich über die Nachbarländer bis hin zur Türkei, Portugal, Spanien und Frankreich bei der SPARK ART FAIR VIENNA zu Gast“, erklärt van den Heuvel. Im Bereich der männlichen Künstler werden bei der SPARK Werke von Künstlern wie Daniel Knorr (Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder), Daniel Lergon (Galerie Crone) und Arnulf Rainer (Galerie Lelong & Co.) zu sehen sein.

Mit dem qualitativ hochwertigen Programm wird die SPARK ART FAIR VIENNA erneut ihrem Anspruch gerecht, als lebendige Plattform für Galerien, Expert*innen, Förderer*innen und Entdecker*innen aufstrebender und etablierter Kunst sowie aller Kunstschaffenden zu fungieren. Die einzigartige Ausstellungsarchitektur mit Einzelpräsentationen rückt die künstlerischen Positionen ins Zentrum. Die Exklusivität ist für alle ein Gewinn: Die einzelnen Künstler*innen erhalten die volle Aufmerksamkeit für ihr Schaffen, die Galerien werden stärker in ihrer Rolle als Entwickler und Förderer wahrgenommen und das Publikum erhält tiefe Einblicke und eine intensive Auseinandersetzung mit den Werken der jeweiligen Künstler*in.

Kooperationen mit den bedeutendsten Museen und Kunstinstitutionen der Stadt sorgen für ein maximales Erlebnis des zeitgenössischen Wiens. Die Sektion „Fotografie“ ist eine Ergänzung zur parallel stattfindenden FOTO WIEN und hebt den Stellenwert der Fotografie im Kunstmarkt hervor. Dem erweiterten internationalen Publikum werden zudem über das Digital-Format SPARK Studio und Online-VIP-Events interessante Einblicke und Austauschmöglichkeiten geboten.

AUSTRIA

ALBA Gallery / Christiane Peschek (AT)

Artelier Contemporary / Michael Schuster (AT)

Charim Galerie / Dorit Margreiter (AT)

Charim Galerie / Scott Clifford Evans (US) – DIE VIERTE WAND

Christine König Galerie / Maruša Sagadin (SI)

Croy Nielsen / Benoît Maire (FR)

Elektrohalle Rhomberg / Julian Heuser (DE)

Ernst Hilger Galerie / Jakob Kirchmayr (AT)

E X I L E / Siggi Hofer (IT) – DIE VIERTE WAND

FELIX GAUDLITZ / Halvor Rønning (NO)

Gabriele Senn Galerie / Adrian Buschmann (PL)

Galerie Bernd Kugler / Holger Endres (DE)

Galerie Crone / Daniel Lergon (DE)

Galerie Crone / Oswald Stimm (AT) - EXPANDED

Galerie Elisabeth & Klaus Thoman / Maria Brunner (AT)

Galerie Hubert Winter / Simone Fattal (SY)

Galerie Kandlhofer / Alexander Basil (RU)

Galerie Kandlhofer / Nana Mandl (AT) – DIE VIERTE WAND

Galerie Krinzinger / tba

Galerie Konzett / Wang Yun (AT)

Galerie Martin Janda / Melanie Ebenhoch (AT)

Galerie Martin Janda / Tania Pérez Córdova (MX) – EXPANDED

Galerie Meyer Kainer / tba

Galerie Michaela Stock / Veronika Merklein (DE)

Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder / Sonia Leimer (IT) – EXPANDED

Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder / Daniel Knorr (RO)

Galerie Sophia Vonier / Johanna Binder (AT)

Galerie3 / Margot Pilz (NL)

Georg Kargl Fine Arts / Liddy Scheffknecht (AT) – FOTOGRAFIE

Georg Kargl Fine Arts / Mercedes Mangrané (ES)

Knoll Galerie Wien und Budapest / Paul Horn (AT)

Krobath Wien / Elisa Alberti (DE)

Krobath Wien / Sofie Thorsen (DK) – DIE VIERTE WAND

LAYR / Evelyn Plaschg (AT)

LAYR / Stano Filko (SK) – EXPANDED

Lukas Feichtner Galerie / Niki Passath (AT)

MAM Mario Mauroner Contemporary Art Salzburg / Anouk Lamm Anouk (AT)

OstLicht. Galerie für Fotografie / Francesca Catastini (IT) – FOTOGRAFIE

Raum mit Licht / Onka Allmayer-Beck (AT)

rauminhalt_harald bichler / Gilbert Bretterbauer (AT) – DIE VIERTE WAND

Silvia Steinek Galerie / Olga Georgieva (BG)

Suppan Fine Arts / Michael Ornauer (AT)

Wienerroither & Kohlbacher / Elke Silvia Krystufek (AT)

WONNERTH DEJACO / Robert Lettner (AT)

Zeller van Almsick / Michael Fanta (AT)





BELGIUM

IBASHO/ Margaret Lansink (NL) – FOTOGRAFIE





FRANCE

Galerie Lelong & Co. / Arnulf Rainer (AT)





GERMANY

BRITTA RETTBERG / Caro Jost (DE)

brunand brunand / Galli (DE)

FeldbuschWiesnerRudolph / Marlen Letetzki (DE)

Galerie Gisela Clement / Ulrike Rosenbach (DE)

Gregor Podnar / Robert Gabris (SK)

JO VAN DE LOO / Monika Michalko (DE)

Kai Middendorff / Christine Gironcoli (AT)

KÖNIG GALERIE / tba

Kunst und Denker Contemporary / Louisa Clement (DE) – FOTOGRAFIE

MARTINETZ / KLITCLIQUE (AT)

max goelitz / Lou Jaworski (PL)

PSM / Ariel Reichman (ZA)





HUNGARY

acb Gallery / Róbert Batykó (HU)

Ani Molnar Gallery / Andras Wolsky (HU)

Kisterem / Júlia Vécsei (HU)

Kisterem / Mátyás Fusz (HU)- EXPANDED

Vintage Galeria / Vera Molnar (HU)





NETHERLANDS

Andriesse Eyck / Charlotte Dumas (NL) – FOTOGRAFIE

Dürst Britt & Mayhew / Wieske Wester (NL)

FLATLAND / Valérie Belin (FR) – FOTOGRAFIE





POLAND

LETO / Alex Urban (PL)





PORTUGAL

UMA LULIK__ / Diogo Bolota (PT)

Artemis Gallery / Studio Above & Below (GB)





ROMANIA

Jecza Gallery / Cătălin Pîslaru (MD)





SLOVAKIA

Gandy Gallery / Jana Želibská (CZ)

SODA by Tomas Umrian / Milan Vagač (SK)





SLOVENIA

RAVNIKAR GALLERY SPACE / Maja Babič Košir (SI)





SPAIN

Lundgren Gallery / Rannva Kunoy (FO)

Ana Mas Projects + ABRA Caracas / Sheroanawe Hakihiiwe (VE)

Sabrina Amrani / Anastasia Samoylova (RU) – FOTOGRAFIE





SWITZERLAND

Galerie Nicola von Senger / Beni Bischof (CH)

Lullin + Ferrari / Franziska Furter (CH) – EXPANDED

Lullin + Ferrari / Klodin Erb (CH)





TURKEY

SANATORIUM / Clemens Wolf (AT)

Dirimart / Çiğdem Aky (DE)

Dirimart / Sarkis (TR) – EXPANDED

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Strnad

+43 664 88175876

press @ spark-artfair.com