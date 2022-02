Radio Wien bleibt Hauptstadt-Radio Nummer eins

Stärkster regionaler Radio-Nahversorger

Wien (OTS) - Radio Wien ist es gelungen, auch im Corona-Jahr 2021 stärkster regionaler Radio-Nahversorger im Großraum Wien zu bleiben. Und das trotz immer stärker werdender Konkurrenz im Sendegebiet. Insgesamt drehen täglich 310.000 Personen im Verbreitungsgebiet Radio Wien auf (Montag bis Sonntag).

Bei den Hörerinnen und Hörern ab zehn Jahren verteidigte das Hauptstadtradio seine klare Führungsposition unter den Wiener Lokalradios. Mit 17 Prozent Marktanteil (Mo–So) ist Radio Wien mehr als doppelt so stark wie der größte regionale Mitbewerber. Auch bei der Tagesreichweite in dieser Kategorie liegt Radio Wien mit 11,2 Prozent klar vor allen anderen regionalen Anbietern. In der Kernzielgruppe, also bei den Menschen 35+, ist die Dominanz noch deutlicher. Hier ist das ORF-Hauptstadtradio mit 19 Prozent Marktanteil (Mo–So) so stark wie die nächsten fünf regionalen Radios gemeinsam. Ganz ähnlich ist die Situation bei der Reichweite in dieser Kategorie, auch hier liegt Radio Wien mit 15,2 Prozent deutlich vor allen anderen regionalen Anbietern.

Radio-Wien-Programmchefin Jasmin Dolati zum Radiotest: „Es ist eine große Freude, wenn die viele Arbeit und das Herzblut, das mein Team und ich in das Programm investieren, auf so wunderbare Weise honoriert werden. Noch schöner als die bloßen Zahlen sind aber die vielen Rückmeldungen, die wir in Gesprächen, in Mails und Anrufen von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen und die uns immer wieder zeigen, wie groß die Verbundenheit ist und wie aufmerksam unsere Angebote genützt werden. Genau das spornt uns gleichzeitig auch an, ganz dicht dranzubleiben an der Stadt, den Informationen, den Menschen und ihren Geschichten; und uns laufend weiterzuentwickeln, am Puls der Zeit zu bleiben und auch in puncto mediale Vielfalt alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um für die Wienerinnen und Wiener weiterhin ein verlässlicher Begleiter sein zu können.“

Für den neuen ORF-Wien-Landesdirektor Edgar Weinzettl ist das Ergebnis „Ausdruck einer herausragenden Teamleistung. Unter verschärften Corona-Bedingungen so viele Menschen für Radio Wien zu begeistern, ist großartig und Ergebnis der gelungenen Balance zwischen Information und Unterhaltung.“

Rückfragen & Kontakt:

ORF Wien

Edgar Weinzettl

+43 1501 01-18223