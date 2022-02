Großes Publikum für ORF Vorarlberg

ORF Radio Vorarlberg klare Nummer eins im Land, bis zu 83 Prozent Marktanteil im TV, starke Zuwächse für Online und Social Media

Wien (OTS) - Die Bilanz 2021 fällt für den ORF Vorarlberg überaus erfolgreich aus: Der aktuelle Radiotest *) weist ORF Radio Vorarlberg als das erfolgreichste Radio in Vorarlberg aus, kein anderer Sender wird so viel und so lange gehört. Im TV erreicht „Vorarlberg heute“ weiterhin zwei von drei Personen der Vorarlberger Bevölkerung, die um 19.00 Uhr vor dem Fernseher sitzen. Die TV-Sendung schreibt damit nach 2020 die höchsten Zuschauerzahlen in der Sendungsgeschichte. Die Onlineseite vorarlberg.ORF.at konnte die Zugriffszahlen 2021 um knapp zwölf Prozent im Vergleich zu 2020 steigern. Und mit seinem Social-Media-Angebot hat der ORF Vorarlberg mit mehr als 44.000 Fans und Followern Kontakt.

ORF Radio Vorarlberg – klare Nummer eins im Vorarlberger Radiomarkt

Als stärkster Sender bei Marktanteil und Reichweite in Vorarlberg bei Personen ab zehn Jahren wird kein anderes Radioprogramm so lange und häufig gehört wie ORF Radio Vorarlberg. Fast vier von fünf Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern drehen täglich ihr Radio auf, fast jede und jeder Dritte (31,5 Prozent) lässt sich von ORF Radio Vorarlberg begleiten. Insgesamt 113.000 Personen im Verbreitungsgebiet schalten jeden Tag ORF Radio Vorarlberg ein.

Von 100 gehörten Radiominuten entfallen 32 auf ORF Radio Vorarlberg. Der regionale Sender des ORF hat damit den höchsten Marktanteil (32 Prozent) im Gesamtradiomarkt aller empfangbaren Sender. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger lassen sich gerne von ihren Lieblingsprogrammen begleiten: Mehr als dreieinhalb Stunden täglich wird im Durchschnitt das Radio eingeschaltet.

Mehr als vier von zehn Radiohörenden über 35 Jahre (42,3 Prozent) hören ORF Radio Vorarlberg. Von 100 gehörten Radiominuten entfallen 38 auf ORF Radio Vorarlberg, was dem hohen Marktanteil von 38 Prozent entspricht.

Besonders erfreulich sind die Zuwächse bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier konnte der Marktanteil um drei Prozentpunkte auf 17 Prozent ausgebaut werden. Annähernd jede und jeder Fünfte der jüngeren Zielgruppe im Land hört ORF Radio Vorarlberg. Der Marktanteil in dieser Personengruppe ist bei ORF Radio Vorarlberg fast dreimal so hoch wie jener aller ausländischen öffentlich-rechtlichen und privaten Programme zusammen.

Vorarlberg heute – bis zu 83 Prozent Marktanteil

Die marktanteilsstärkste TV-Sendung „Vorarlberg heute“ erreicht 2021 einen Marktanteil von 83 Prozent in Vorarlberg. Die reichweitenstärkste Ausgabe kommt auf 110.000 Zuseherinnen und Zuseher, die live dabei waren. Mit „Vorarlberg heute“ ist der ORF Vorarlberg täglich bei zwei von drei Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern zu Gast, die um 19.00 Uhr fernsehen. Nach 2020 bringt das Jahr 2021 dem täglichen TV-Regionalmagazin die höchsten Zuschauerzahlen in der Sendungsgeschichte. Besonders erfreulich: Auch 2021 entschied sich mehr als die Hälfte des unter 50-jährigen TV-Publikums zur Sendezeit für „Vorarlberg heute“, bei den Seherinnen und Sehern über 50 sind es rund drei Viertel.

vorarlberg.ORF.at – rund 84 Millionen Zugriffe sind neuer Rekord

Durchschnittlich um die 230.000 Page Impressions pro Tag sorgen für Top-Zugriffszahlen bei vorarlberg.ORF.at. 2021 verzeichnet die Onlineseite des ORF Vorarlberg insgesamt rund 84 Millionen Zugriffe. Der Vergleich mit dem Jahr 2020 bringt der Seite vorarlberg.ORF.at 2021 somit um rund zwölf Prozent mehr Klicks.

Wachsende ORF-V-Community bei den Social Media

Mit der Facebook-Seite „ORF Vorarlberg“ und dem Instagram-Account „orfvorarlberg“ erreicht der ORF Vorarlberg insgesamt mehr als 44.000 Fans und Follower. Besonders stark gewachsen ist der Instagram-Auftritt im Jahr 2021. Seit dem Relaunch am 6. April konnten mehr als 14.000 neue Follower dazugewonnen werden. Einzelne Beiträge, Videos, Reels und Stories verbreiten sich weit über Vorarlberg hinaus. So erreichte das meistgenutzte Facebook-Video eine Durchschnittsreichweite von fast 300.000.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Es ist Auszeichnung und Ansporn zugleich, wenn uns die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mit einem dermaßen hohen Interesse an unseren Medien belohnen. Der ORF Vorarlberg wird weiterhin das Beste geben, um den Ansprüchen und Bedürfnissen unseres Publikums in Information, Unterhaltung, Sport und Kultur gerecht zu werden!“

Gerd Endrich, Zentraler Chefredakteur ORF Vorarlberg: „Bewegende Zeiten erfordern ein umso genaueres Hinschauen, Abwägen und letztendlich Berichten – und das wollen wir ausgewogen, objektiv und fair tun. Unser Team wird die Vorarlberger Bevölkerung auch künftig bestmöglich informieren und unterhalten.“

*) Radiotest Gfk Ankordata 2021_4 (Zahlen beziehen sich – wenn nicht anders angegeben – auf Montag bis Freitag)

