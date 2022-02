WKÖ-Rudorfer: Nachhaltige Zukunft braucht Kapital

Klimatransformation birgt gewaltiges Potenzial, setzt aber leistungsfähigen Kapitalmarkt voraus, um damit verbundene Herausforderungen finanzieren zu können

Wien (OTS) - Erfreut über den Vorstoß von Finanzminister Magnus Brunner eine Behaltefrist einzuführen, zeigt sich die Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Die Klimatransformation birgt gewaltiges Potenzial, setzt aber einen leistungsfähigen Kapitalmarkt voraus, um die damit verbundenen Herausforderungen finanzieren zu können. Die von Bundesminister Brunner in Aussicht gestellte Wiedereinführung der Behaltefrist ist ein wichtiger Meilenstein am Weg in eine nachhaltige Zukunft. Damit können Milliarden für die Transformation in eine grüne Zukunft mobilisiert werden“, betont Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der WKÖ, die positiven Effekte eines solchen Schrittes.

Ergänzt um eine Steuerbefreiung nachhaltiger Lebensversicherungs- und Pensionskassenprodukte, kann hier ein gewaltiger Schub in ein nachhaltiges Österreich gelingen. „So wird es den Österreicherinnen und Österreichern möglich, ihren persönlichen Beitrag zur Klimatransformation zu leisten und für sich selbst und ihre Kinder nachhaltig vorzusorgen“, hält Rudorfer fest. Die vorgeschlagenen Maßnahmen schaffen wichtige Incentives, Vorsorge und Altersvorsorge nachhaltig zu ergänzen.

„Mit diesen für die grüne Transformation notwendigen Investitionen stärken wir den Standort und dessen Wettbewerbsfähigkeit, schaffen Arbeitsplätze und Wohlstand. Es ist erfreulich, dass diese wichtigen Vorschläge des Regierungsprogrammes nun aufgegriffen werden“, so Rudorfer abschließend. (PWK052/JHR)

