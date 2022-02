Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 4.2.: „Österreichs Traditionsunternehmen und ihre Bedeutung“

Wien (OTS) - Wie Unternehmen Bestandteil der Gesellschaft werden ist Thema des Gesprächs von Paul Sihorsch mit Alexander Keßler, Leiter des Instituts für Familien-Unternehmen an der Wiener Wirtschaftsuniversität – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 4. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Produkte, die schon im Regal zu finden waren, als man Kind war. Der traditionelle Besuch beim Gasthof um‘s Eck. Familien, die schon seit Generationen im gleichen Betrieb arbeiten. Traditionsunternehmen sind ein fixer Bestandteil der Wirtschaftslandschaft in Österreich. Wir können uns mit ihnen oder ihren Marken identifizieren; greifen zu ihren Produkten, weil wir sie Jahrzehnte kennen. So manches Traditionsunternehmen wurde durch den Einsatz der Gesellschaft sogar vor dem Aus gerettet. Paul Sihorsch spricht mit Alexander Keßler, dem Leiter des Instituts für Familien-Unternehmen an der Wiener Wirtschaftsuniversität, über die Geschichte von Traditionsunternehmen, ihre Strategien und ihren Wert für Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at