ORF III am Freitag: Filmdoppel mit Ursula Strauss und Tobias Moretti

„Tod in den Bergen“ und „Mord auf Rezept“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Freitag, dem 4. Februar 2022, zwei hochkarätig besetzte Spielfilme: Zu Beginn wird Ursula Strauss im Krimi von Nils Willbrandt aus dem Jahr 2013 mit dem „Tod in den Bergen“ konfrontiert. Anschließend folgt „Mord auf Rezept“ von Isabel Kleefeld aus dem Jahr 2006 mit Tobias Moretti.

„Tod in den Bergen“ (20.15 Uhr): Beim Klettern in einem abgesperrten Gebiet hoch über ihrem Heimatort Kalltach in den österreichischen Alpen entdecken die junge Ärztin Clara Lang (Ursula Strauss) und ihr Freund David (Felix Eitner) eine Leiche im Schnee. Die Unbekannte stammt nicht aus der Gegend. Die Bergwacht vermutet, dass es sich um eine Urlauberin handelt. Als Leiter der Lokalzeitung wittert David einen aufregenden Fall und beginnt zu recherchieren – gegen den entschiedenen Willen des Bürgermeisters (Jürgen Tonkel), der um das gute Image des Touristenortes fürchtet. Kurz darauf kommt David unter dubiosen Umständen am Berg zu Tode.

In „Mord auf Rezept“ (21.50 Uhr) erwacht Luis Kramar (Tobias Moretti) nach einem schweren Autounfall im Krankenhaus – ohne Erinnerung und Papiere. Dort wird er gegen seinen Willen von Ärztin Dr. Katharina Trapp (Ulrike Krumbiegel) mit Medikamenten ruhiggestellt, ehe ihm die Flucht gelingt. Doch das ist nicht die einzige seltsame Begebenheit:

Der ehemalige Krankenpfleger Noah Becker (Wotan Wilke Möhring) dürfte offenbar vor dem Unfall von Kramar verfolgt worden sein.

