„Die Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ am 7. Februar in ORF 2

Armin Assinger prüft das Wissen von Katharina Stemberger, Birgit Denk, Robert Stadlober und Paul Pizzera

Wien (OTS) - Am Montag, dem 7. Februar 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 heißt es wieder: den Schritt in die Mitte wagen, volle Konzentration, logisches Denken, Wissen und Hausverstand richtig einsetzen, Joker taktisch gut verwenden – und für LICHT INS DUNKEL jeweils bis zu 75.000 Euro erspielen! Bei Armin Assinger stellen sich diesmal „Soko Linz“-Kommissarin Katharina Stemberger, Sängerin Birgit Denk, Schauspieler Robert Stadlober sowie Kabarettist und Musiker Paul Pizzera mutig dieser Aufgabe. Bei der aktuellen „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ werden die Gewinne von SPAR Österreich, Gewista und Sirius Match Austria zur Verfügung gestellt.

Wie gewohnt erwarten jede Kandidatin und jeden Kandidaten bis zu 15 herausfordernde Quizfragen. Unter anderem gilt es folgende Frage zu beantworten:

Die Oratorien „Die Schöpfung“ und „Die Jahreszeiten“ waren im wahrsten Sinne des Wortes ...?

A: eine Strauss-Wirtschaft

B: ein Händel-Stall

C: eine Mahler-Technik

D: eine Haydn-Arbeit

Vier Prominente spielen für LICHT INS DUNKEL – mit dabei sind Katharina Stemberger, Birgit Denk, Robert Stadlober und Paul Pizzera

Neo-Fernsehkommissarin Katharina Stemberger – „Soko Linz“ startete am 1. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1 mit bis zu 900.000 Zuseherinnen und Zusehern – dachte beim neuerlichen Anruf der Redaktion „Ich hab’ das doch vor etwa 17 Jahren schon gemacht, und geglaubt, ich muss das nur einmal überleben!“. Doch für sie war klar, „da geht es um einen guten Zweck und da muss man mitmachen – und es ist ja eh eine Hetz!“. Noch vor Start der Aufzeichnung nimmt sich Stemberger vor: „Wir halten uns an die offiziellen Regeln, sind total korrekt und werden nicht einsagen.“ Als Unterstützung am Telefon holt sie einmal mehr den „Joker-erprobten“ Dieter Chmelar ins Team: „Ich wusste gar nicht, dass er schon so oft dran war. Er hat mir gesagt, 13 von 15 Fragen hätte er bereits richtig beantwortet.“ Ist die Schauspielerin eine Zockerin? „Wenn es um mein Geld geht, bin ich manchmal risikobereit, aber in diesem Fall hab’ ich lieber den Spatz in der Hand …“.

Sängerin, Songwriterin und „DENK mit KULTUR“-Präsentatorin Birgit Denk hat sofort zugesagt, als sie angerufen wurde, denn „wenn man schon einmal die Chance hat, dann macht man das gerne!“. Ihr ist bewusst, dass „hier andere Regeln gelten, ich muss mit den Kolleginnen und Kollegen Geld erspielen, damit andere etwas davon haben. Also wenn das meine Marie wäre, würde ich zocken, aber das mache ich sicher nicht!“ Hat sie Angst vor der Blamage? „Ich habe eine Familie, die Wissen sehr hochschätzt, diesem Anspruch kann ich nie gerecht werden. Und weil ich von überall ein bisserl etwas weiß, manche Sachen aber überhaupt nicht, ist es ein reines Lotterie-Spiel, ob ich vom Sessel runtersteige und denke, verdammt wie peinlich, oder ob dann alle glauben, ich bin so gescheit.“ Als Telefon-Joker holt sie sich im Notfall Unterstützung von ihrem Bruder, einem „unfassbaren Sport-Nerd, dann vom intellektuellsten Menschen, den ich kenne, und von einer befreundeten Volksschullehrerin, die „hat ein wahnsinnig breites Wissen und drei Söhne, sie kennt sich also mit der Jugendsprache perfekt aus.“

Schauspieler Robert Stadlober war bereits einmal Telefon-Joker bei der „Promi-Millionenshow“, konnte damals die Frage auch richtig beantworten und hat dann versprochen, als Kandidat wiederzukommen. Ist er ein Zocker? „Das weiß ich gar nicht, ich bin gar nicht so der Spieler und somit wahrscheinlich auch kein Zocker. Wenn ich absolut keine Ahnung habe, werde ich auf jeden Fall aufhören und nicht irgendwas in den Wind hineinsagen.“ Stadlobers Ziel für die Show:

„Natürlich will ich bis zu 75.000 Euro kommen, ich glaube aber, für mich sind die mittleren Fragen schwierig und die obersten zwei sind Glück – das ist dann ein Zufall, ob man’s weiß oder nicht.“ Bei welchen Wissensgebieten könnte es für ihn gefährlich werden? „Beim Sport alles außerhalb von Wintersport – Formel 1, Fußball usw., da kenne ich mich nicht aus, und über tagesaktuelles Promi-Geschehen weiß ich relativ wenig.“ Da kann dann vielleicht Regisseurin Esther Rauch als Telefon-Joker aushelfen, mit ihr hat Stadlober für die ORF-Serie „Familiensache“ zusammengearbeitet: „Sie ist für Filmfragen und Promi-Geschichten zuständig.“

Kabarettist und Teil des Musikerduos „Pizzera & Jaus“ Paul Pizzera kommt diesmal ohne Otto Jaus ins Studio, wird sich aber nicht einsam fühlen, weil „manchmal muss man das allein schaffen!“ Armin Assinger hat bei ihm bereits mehrere Male angefragt, bis er diesmal endlich zugesagt hat: „Die Angst vor der Blamage macht einen erfinderisch“, erklärt Pizzera mit Augenzwinkern, „aber da muss man jetzt sein Ego hintanstellen, weil es für einen guten Zweck ist.“ Der bekennende Zocker – „das ist das Gefährliche, ich liebe solche Spiele“ – hat sich gemeinsam mit seiner Mutter vor vielen Jahren für das „Millionenshow-Mutter-Kind-Special“ angemeldet, wurde aber nicht genommen, „deshalb darf die Mama Telefon-Joker sein“. Wo könnte es beim Fragenbaum Schwierigkeiten geben: „Ich bin überall schwach, jede Kategorie kann ein Stolperstein sein. Gefährliches Viertelwissen trifft auf wahnsinnigen Ehrgeiz – irgendwo wird’s mi sicher aufstrahn!“

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der ORF-„Promi-Millionenshow“ umfasst der Fragenbaum wieder 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage. Insgesamt könnten die vier Kandidatinnen und Kandidaten somit 300.000 Euro für LICHT INS DUNKEL erspielen. Als Unterstützung stehen den Promis wie gewohnt der 50:50-Joker, der Kandidaten-Joker und der Telefon-Joker zur Verfügung.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage 10: 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro

Frage 13: 35.000 Euro

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at