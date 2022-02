SWV NÖ-Schaden: „Weg mit dem Selbstbehalt für Selbstständige beim Arztbesuch!“

SVS hat die Mittel – Zugang zur ärztlichen Versorgung muss gerade in Pandemiezeiten erleichtert werden.

St. Pölten (OTS) - „Die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) zahlt jetzt einen Bonus von 100 Euro an alle aus, die einen ganzheitlichen Impfschutz nachweisen. Diese ‚größte Präventionsinitiative der Sozialversicherungs-Geschichte‘, wie sie die SVS nennt, ist zwar gut - trotzdem muss jetzt auch der generelle, 20%ige Selbstbehalt, den Selbstständige und ihre mitversicherten PartnerInnen beim Arztbesuch zahlen müssen, endlich der Geschichte angehören“, fordert Thomas Schaden, der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) Niederösterreich.

„90 Millionen Euro wurden für diese Impfaktion bereitgestellt. Gerade weil es um die Gesundheit der Versicherten geht, muss man auch über den Selbstbehalt reden. Denn gerade während einer Pandemie, in der viele UnternehmerInnen sowie auch ihre PartnerInnen finanziell, physisch und auch psychisch viel zu tragen haben und mit dementsprechenden gesundheitlichen Problemen kämpfen, müssen Gesundheitsangebote niederschwellig sein und somit das Leben erleichtern“, zieht Schaden eine logische Schlussfolgerung. „Diese Strafsteuer bei Krankheit gehört endlich abgeschafft. Beim Zugang zur ärztlichen Versorgung darf es keine Hürden geben, vor allem in Zeiten wie diesen. In dieser entscheidenden Frage haben sich UnternehmerInnen eine Gleichstellung mit den ASVG-Versicherten verdient. Wenn man dasselbe einzahlt, soll man auch das Recht auf dasselbe Angebot haben.“

