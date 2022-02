Einladung zur PK: Österreichweite KI-Studie: Viel unentdecktes Potenzial für heimische Unternehmen

Wien (OTS) - Künstliche Intelligenz (KI) und die damit verbundenen Basistechnologien des Maschinellen Lernens gelten als entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich. Begleitet von großen Erwartungen, Chancen und Risiken hält KI daher auf breiter Front Einzug in die unternehmerische Praxis. Doch wie weit sind die Unternehmen wirklich? Wie groß schätzen sie den Nutzen von KI sowie den Aufwand ihrer Einführung für sich ein? Was hält sie davon ab, KI für Ihre Prozesse einzusetzen? Fraunhofer Austria hat im Rahmen einer großangelegten Studie 455 Unternehmen befragt und veröffentlicht nun die Ergebnisse. Es zeigt sich unter anderem die Sorge vor großen Strapazen bei der Implementierung sowie ein deutliches Gefälle zwischen den Großunternehmen und den kleinen und mittleren Unternehmen. In der Pressekonferenz präsentieren Ihnen die StudienautorInnen die gesammelten Erkenntnisse über den Status Quo der KI in der österreichischen Wirtschaft.

Ihre Gesprächspartner sind:

Prof. Sebastian Schlund

Leiter des Fraunhofer Austria-Geschäftsbereichs Advanced Industrial Management

Dr. Eva Eggeling

Leiterin des Fraunhofer Austria-Centers für Data Driven Design

Dipl.-Ing. Benedikt Fuchs

Studienautor und Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fraunhofer Austria

Datum: 16.02.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

