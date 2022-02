Live im ORF: Olympische Winterspiele Peking 2022 starten mit Eröffnungsfeier

Am 4. Februar ab 12.30 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das Supersportjahr 2022 mit Olympia und Fußball-WM findet in den Olympischen Winterspielen Peking 2022 vom 4. bis 20. Februar seinen ersten Höhepunkt. Mit rund 250 Stunden Live-Berichterstattung täglich von 2.20 Uhr bis 16.30 Uhr in ORF 1 und ebenso vielen in ORF SPORT + können sich die Wintersportfans auf rund 500 Stunden Olympia live und damit auf eine umfangreiche Winter-Olympia-Berichterstattung im ORF freuen. Gemeinsam mit dem Olympia-Channel via sport.ORF.at zeigt der ORF damit bis zu 31 Stunden Olympia täglich (Details unter presse.ORF.at).

Los geht es am Freitag, dem 4. Februar, um 12.30 Uhr in ORF 1 mit der rund 100-minütigen Eröffnungsfeier, die Michael Berger kommentiert. Snowboarderin Julia Dujmovits und Bobfahrer Benjamin Maier werden die österreichische Fahne in das Pekinger Nationalstadion tragen, das bereits 2008 Schauplatz einer Olympischen Eröffnungsfeier war.

Chinas Regie-Superstar Zhang Yimou (71), der schon 2008 bei den Olympischen Spielen Eröffnungs- und Schlussfeier als künstlerischer Gesamtleiter verantwortete, hat diesmal eine nahtlose, sehr kompakte Show kreiert. Credo: Nur chinesische Freiwillige aus allen Schichten der Bevölkerung sind unter den 3.000 Mitwirkenden – kein Superstar der Unterhaltung! Zu erwarten ist eine Lichtshow der Superlative – mit Fokus auf eine spektakuläre TV-Übertragung und mit erstmaliger Einbindung von künstlicher Intelligenz beim Schlussbild mit mehr als 600 Mitwirkenden auf 10.000 Quadratmetern. Das Motto: „Together for a Shared Future“.

Sportlich „ernst“ wird es dann erstmals ab 3.35 Uhr in ORF 1 – mit der Snowboard-Slopestyle-Quali der Damen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at