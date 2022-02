Radio Arabella - 20 Jahre und kein bisschen leise.

Der aktuelle Radiotest bestätigt den Erfolgskurs von Radio Arabella in der Erwachsenen-Zielgruppe am hart umkämpften Wiener Radiomarkt.

Wien (OTS) - Mit 5% Marktanteil bestätigt die offizielle Reichweitenmessung der österreichischen Radios den beständigen Erfolgskurs von Radio Arabella im Auswertungszeitraum 2021_2[1]. In Niederösterreich konnte Radio Arabella seinen Marktanteil in den vergangenen 6 Monaten sogar verdoppeln[2].

„Seit mehr als 20 Jahren dürfen wir unsere Hörerinnen und Hörer durch den Tag begleiten. Die aktuellen Radiotestzahlen bestätigen, dass unser Mix aus Kulthits und dem Besten von heute, regionalen Infos und Unterhaltung sehr gut ankommt. Vielen Dank an mein Team, das jeden Tag mit vollem Einsatz für tolle Radiomomente sorgt“, freut sich Programmleiter Lukas Kosch.

Neben den offiziellen Radiotestzahlen werden vor allem die Streaming- und Onlineangebote immer wichtiger. Hier punktet Radio Arabella mit den App-Downloads und kann ein deutliches Wachstum bei der direkt gemessenen Stream-Reichweite ausweisen. Eine Steigerung von 25% bei den Arabella Webradioangeboten und 30% mehr Downloads der Radio Arabella-App im Jahr 2021 zeigen die Relevanz von Radio Arabella in der Onlinewelt.

„Dass wir vor allem bei unseren Onlineaudio-Angeboten zulegen konnten, zeigt mir, dass wir hier früh genug die Zeichen der Zeit erkannt haben und unsere Hörerinnen und Hörer diese Angebote auch dankbar annehmen. Durch unsere Streamingangebote müssen Radio Arabella Hörer defakto nie auf unser Programm verzichten – die App ist immer mit dabei und somit auch unser unverwechselbares Programm, dass sie jeden Tag zum Träumen, Lachen und Schmunzeln bringt“, erklärt Geschäftsführer Mag. Wolfgang Struber.

Radio Arabella hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten konsequent auf allen Radio-Verbreitungswegen weiterentwickelt. Neben den Erfolgssendern Radio Arabella Wien, Niederösterreich und Oberösterreich ist die Senderfamilie mit den zwei österreichweiten Radioangeboten „arabella RELAX“ und „arabella HOT“ via DAB zu hören. Darüber hinaus ist in der Bundeshauptstadt Wien der neue Regionalsender „arabella GOLD“ ebenfalls auf DAB On-Air gegangen.

[1] GfK Austria GmbH, ANKORDATA Radiotest 2021_2, Basis: Wien, Personen ab 35 Jahre, Mo-So

[2] GfK Austria GmbH, ANKORDATA Radiotest 2021_4 (2021), Basis: NÖ, Personen 10+ und 14-49, Mo-So





Rückfragen & Kontakt:

Bettina Blumenthal

Leitung Kommunikation und Marketing

Telefon: +43 (664) 8248062

bettina.blumenthal @ arabella.at