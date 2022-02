Weiterer Standort: Parkside Interactive übernimmt Vendevio-Office in Linz

Graz/Linz (OTS) - Die international tätigen Grazer Software- und UX-Experten von Parkside Interactive starten im neuen Jahr mit einer Erweiterung durch. Neben dem Headquarters in Graz und einem Büro in Wien, wird nun Dank der Integration des Vendevio Büros der neue Standort in Linz zur flächendeckenden Kunden- und Projektbetreuung in Österreich dienen.



Um die Kompetenzen und vor allem auch die Möglichkeit zur Kundenbetreuung noch stärker auszubauen, hat Parkside Interactive mit Februar den Standort der Vendevio GmbH in Linz übernommen. Die Vendevio beschäftigt sich seit 2019 so wie die übernehmende Parkside Interactive mit dem Design und der Entwicklung von digitalen Produkten. Der Kontakt zwischen den beiden Geschäftsführern - Christoph Platzer (Parkside Interactive) und Stefan Panholzer (Vendevio) - entstand bereits letzten Sommer im Zuge von Kooperations-Überlegungen für Ressourcenaustausch und Know-How-Transfer. Nach weiterführenden Gesprächen stand mit Jahreswechsel 2021/22 bereits die Übernahme im Raum. „ Dadurch eröffnen sich neue Chancen und spannende Aufgaben. Mit Hilfe der Erfahrungen und Learnings werden wir mit Parkside Interactive in Oberösterreich einen Standort mit starker Kundennähe etablieren “, erklärt Stefan Panholzer.

Für bestehende Beteiligungen aus vergangenen Projekten der Vendevio bleibt die Gesellschaft sowie das Beteiligungssystem aufrecht. Dazu die Gesellschafter Albert Vogl-Bader und Kambis Kohansal Vajargah von Vendevio: " Als Gesellschafter freut es uns sehr, dass wir einen strategischen Partner für die Übernahme des Vendevio Servicegeschäfts gefunden haben. Parkside Interactive vertritt Werte und eine Kultur, die den Vorstellungen unserer Gesellschafter entspricht und wir sehen einen zuverlässigen Partner für unsere Kunden. Mit Parkside eröffnen sich neue Chancen und spannende Aufgaben. Vendevio wird als Investment- bzw. Beteiligungsunternehmen für Startups in Österreich bestehen bleiben. ”

Konkret wird das komplette Service-Geschäft übernommen, bestehende Kunden der Vendevio GmbH werden nahtlos weiter betreut. Stefan Panholzer wird direkt von der Geschäftsführung der Vendevio als Standortleiter in Linz ins Parkside Interactive Team wechseln und den Standort weiter aufbauen. Dazu Christoph Platzer: “ Die Erweiterung nach Oberösterreich ist Teil unserer Expansionsstrategie, wir wollen damit bestmögliche Kundennähe erreichen. Wir freuen uns Stefan Panholzer an Bord zu haben, der durch den erfolgreichen Aufbau von Vendevio bereits viel Erfahrung dafür mitbringt. Nachdem wir damit Österreich gut abdecken, werden wir im nächsten Schritt stärker in Internationalisierung investieren. ”





Über Parkside Interactive:

Parkside Interactive entwickelt und designt seit 2007 individuelle Software mit hohem Anspruch an User Experience und Performance. So entstehen durchdachte digitale Anwendungen für Top-Marken aus verschiedensten Branchen wie EdTech, FinTech, Mobility, KI und mehr. Die Digitalspezialisten mit Projekten bis ins Silicon Valley zählen etwa Unternehmen wie den Tech-Giganten LinkedIn, aber auch Rolling Pin oder die RBI zu ihren Kunden. Mit über 80 hochqualifizierten Expertinnen und Experten sowie dem größten UX-Team Österreichs unterstützen sie bei der Entwicklung, Verbesserung und Skalierung digitaler Produkte.

Über Vendevio:

Vendevio steht für Ventures und Development und ist Österreichs vielseitigstes Softwareunternehmen. Das Unternehmen vereint unterschiedliche Technologien, Projekte und Arbeitsweisen innerhalb des Gründer-Mindsets. Professionelle Abwicklung bei der Umsetzung von Individual-Software, Applikationen, Webseiten, Blockchain-Plattformen, Serveradministration und CTO-as-a-service stehen im Mittelpunkt. Als Startup im Unternehmen agiert vendevio dabei ebenso bei Ausgründungen eigener Ideen mit.

