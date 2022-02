CMS berät Mayr-Melnhof Holz Holding Gruppe bei Übernahme der schwedischen Sägewerksgruppe Bergkvist Siljan

Mit Unterstützung von CMS Österreich setzt Mayr-Melnhof Holz ihren erfolgreichen Expansionskurs mit der Übernahme der schwedischen Sägewerksgruppe Bergkvist Siljan fort.

Wir freuen uns sehr, dass wir die Mayr-Melnhof Holz Gruppe bei diesem wichtigen Expansionsschritt erfolgreich begleiten durften. Außergewöhnlich war die kurze Zeitperiode, in der diese Transaktion verhandelt und vertraglich vereinbart werden konnte Rainer Wachter, Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht/M&A und Compliance bei CMS Law

Wien (OTS) - Kurz vor Jahresende unterzeichnete das österreichische Traditionsunternehmen den Vertrag zur Übernahme der schwedischen Sägewerksgruppe Bergkvist Siljan. Im Geschäftsjahr 2022 wird das Unternehmen damit erstmals in seiner 170-jährigen Geschichte einen Umsatz von mehr als EUR 1 Mrd. erzielen.

Mayr-Melnhof Holz, eines der führenden Unternehmen der europäischen Sägewerks- und Holzweiterverarbeitungsindustrie, erweitert mit dieser Akquisition die Produktionskapazität um rund 50 Prozent auf mehr als 5,0 Millionen Festmeter Einschnitt pro Jahr.

Das Closing der Transaktion erfolgte am 01. Februar 2022. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

„ Wir freuen uns sehr, dass wir die Mayr-Melnhof Holz Gruppe bei diesem wichtigen Expansionsschritt erfolgreich begleiten durften. Außergewöhnlich war die kurze Zeitperiode, in der diese Transaktion verhandelt und vertraglich vereinbart werden konnte “, so Rainer Wachter, Co-Head of Corporate Transactions bei CMS Österreich.

Das Team von CMS bestand aus Partner Rainer Wachter (Federführung) sowie Partner Oliver Werner (M&A, W&I Versicherung) und Lead Associate Marco Selenic. Unterstützend beigetragen hat Associate Matthias Emich aus dem Corporate Team.

Die wettbewerbsrechtliche Arbeit von CMS wurde von Partner Dieter Zandler mit Unterstützung der Associates Vanessa Horaceck und Arno Scharf erledigt. Die schwedische Anwaltskanzlei Wistrand Advokatbyrå (Lead Partner Robert Kullgren) hat CMS und Mayr-Melnhof Holz unterstützt.

Nachhaltigkeit im Fokus

Mayr-Melnhof Holz zählt zu einer Vielzahl an CMS Klientinnen und Klienten, die das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihres wirtschaftlichen Handels stellen. So bezieht das Unternehmen den Roh- und Werkstoff Holz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Mit der Akquisition fügen sich zu den bestehenden Sägewerken in Leoben (Österreich), Paskov (Tschechien) und Efimovskij (Russland) nun auch drei neue Standorte in Mittelschweden hinzu.

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten in Österreich sowie in Südosteuropa und verfügt über Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, Sarajewo, Skopje, Sofia und Zagreb. Die Anwält:innen und Steuerexpert:innen sind durch ihre Spezialisierung in der Lage, Klient:innen effizient und auf höchstem Niveau zu beraten. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen M&A, Banking & Finance, Real Estate, Baurecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, IP- und IT-Recht sowie Vergaberecht. cms.law

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Valek

Head of Business Development, Marketing & Communications

T +43 1 40443-4000

M +43 664 60443 4000

E astrid.valek @ cms-rrh.com